Ascolti tv del 10 marzo, Lino Guanciale sfida Paolo Bonolis. E spunta Biggio

Lino Guanciale su Rai 1 è protagonista de "Le libere donne", Canale 5 risponde con Paolo Bonolis e "Taratata". Gerry Scotti vuole il top

Martedì 10 marzo Rai 1 ha lanciato una nuova fiction, Le libere donne, con Lino Guanciale nei panni di Mario Tobino, uno psichiatra non convenzionale con una passione per la poesia. Nel cast della serie è presente anche Fabrizio Biggio, che ogni giorno accompagna Fiorello ne La Pennicanza e che è considerato l’uomo del momento, almeno per lo showman.

Dopo il successo di Guerrieri, dunque, Rai 1 vuole replicare e confermarsi prima negli ascolti tv. Intanto, Canale 5 ha contrattaccato con una puntata di Taratata – Tutto in una notte, lo show musicale condotto da Paolo Bonolis.

Su Rai 2 è andato in onda Stasera a letto tardi coi The Jackal e su Rai 3 Farwest. Italia 1 ha trasmesso Le Iene presentano – Inside e Rete 4 È sempre Cartabianca. Mentre su La7 abbiamo ritrovato DiMartedì.

Nell’access prime time lo scontro è sempre tra Stefano De Martino e Gerry Scotti.

Prima serata, ascolti tv del 10 marzo: Lino Guanciale vince su Paolo Bonolis

Su Rai 1 Le libere donne incolla al piccolo schermo 2.851.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Taratata – Tutto in una Notte conquista 1.531.000 spettatori con uno share del 13.4%.

Su Rai2 Stasera a Letto Tardi intrattiene 576.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.021.000 spettatori con il 9.2%. Su Rai3 FarWest segna 592.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 540.000 spettatori (4.4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.600.000 spettatori e il 10.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 343.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 372.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, dati del 10 marzo: vince De Martino

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.437.000 spettatori (21.5%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.038.000 spettatori (23.5%) dalle 20:50 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 7 minuti (4.126.000 – 19.8%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.969.000 spettatori pari al 23.3% dalle 20:52 alle 21:56.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 586.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.221.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.181.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.386.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.024.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 808.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.933.000 spettatori (9%). Su Tv8 Foodish arriva a 552.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 505.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 10 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.515.000 spettatori pari al 24.9%, mentre L’Eredità coinvolge 4.923.000 spettatori pari al 28.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.814.000 spettatori (14.7%), mentre Caduta Libera convince 2.752.000 spettatori (17.4%).