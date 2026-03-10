La Ruota della Fortuna, il passo indietro di Samira Lui: la nuova star è Martina

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Prosegue l’avventura de La Ruota della Fortuna che, per riconquistare terreno nella gara di ascolti, lancia il nuovo gioco “se la sai, raddoppi”. Una puntata che segna la nuova strategia di Gerry Scotti e Samira Lui: i siparietti e le battute di spirito non mancano, ma il focus torna a essere il gioco, con i riflettori ben puntati sul talento dei concorrenti. Seppur non ve ne sia per nessuno, dopo il trionfo delle due puntate precedenti, è la campionessa Martina a continuare a vincere – e anche parecchio.

Gerry Scotti e Samira Lui fanno un passo indietro

Samira Lui era splendida e all’ultima moda con il bandage dress amaranto, Gerry Scotti frizzantissimo e piccantino (ha persino paragonato la gallina padovana a un noto allenatore di calcio), i Fortuna Five talentuosi come sempre. Eppure, sembra che l’intero cast abbia stasera scelto di fare un piccolo passo indietro, giusto il necessario per lasciare che i veri protagonisti fossero i concorrenti. È Martina, in particolare, a rubare la scena, confermandosi campionessa per la terza volta di fila.

La ginecologa nata a Varese ma di base a Torino ha vinto per la prima volta domenica sera, quella che celebrava la Festa della Donna e da lì non ha più smesso. A fare il tifo per lei dagli spalti c’è la sorella, che non manca di azzeccare ogni risposta – il talento evidentemente è di famiglia. Nella puntata di lunedì 9 marzo, Martina era tornata a casa con un lauto bottino di 150.000 euro. Stasera, sbaglia ben due definizioni su tre nella manche finale de La Ruota delle Meraviglie e non le resta che una sola busta da scartare.

Poco male, perché ai quasi 20.000 euro accumulati nel corso della puntata, Martina aggiunge uno dei premi più ambiti de La Ruota della Fortuna: la magica crociera ai Caraibi dove, naturalmente, la campionessa porterà la fidata sorella.

La novità de La Ruota della Fortuna conquista tutti

Ogni sera in onda, fino a ben dopo l’inizio della prima serata, weekend e festivi compresi. Come si fa a non annoiare e tenere l’attenzione sempre viva? Il quesito diventa ancora più importante con il rivale Affari Tuoi che – spinto anche dalla rinnovata attenzione su Stefano De Martino dopo l’annuncio sanremese – è tornato a vincere nella battaglia allo share più alto. Gli autori de La Ruota della Fortuna hanno così pensato a un piccolo cambiamento.

Addio al cruciverbone, questa settimana è arrivata una novità: la manche del “se la sai, raddoppi”. Un gioco dedicato alla letteratura, con un grande classico che si fa protagonista di ben due tabelloni, il primo aperto a tutti, il secondo dedicato soltanto a chi riesce a indovinare il primo. La musichetta è da show americano, la scenografia (che ricorda una biblioteca) è incredibile e l’apprezzamento del pubblico si fa sentire.

Sui social sono numerosi i commenti che elogiano il nuovo gioco. Gli italiani apprezzano la letteratura e il team Mediaset ha fatto, ancora una volta, la mossa giusta. Una tattica che pare ribadire ulteriormente l’essere un “gioco di cultura”, contro il rivale Rai che, al contrario, premia la fortuna più che la conoscenza.