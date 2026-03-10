Stefano De Martino e Sanremo 2027: “Dalla mia ho l’incoscienza. Ecco chi lo sapeva già”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino parla del suo Sanremo 2027 e di un’avventura in cui sarà non solo conduttore, ma anche direttore artistico. Intervistato da Le Iene, il presentatore ha parlato del passaggio di testimone avvenuto con Carlo Conti all’Ariston nel corso dell’ultima serata del Festival, fra emozioni forti e paure.

Le confessioni di Stefano De Martino su Sanremo 2027

Intervistato da Stefano Corti, De Martino ha parlato delle emozioni legate a Sanremo 2027 e di ciò che sarà il suo Festival. “Dalla mia ho l’incoscienza, potrebbe giocare a mio favore, o forse contro”, ha detto. Davanti a sè il presentatore ha un anno intero in cui dovrà prendere decisioni e costruire il suo show. Una grande sfida che Stefano De Martino ha scelto di cogliere in pieno.

“Ho il vantaggio di avere un bel po’ di tempo per preparare tutto – ha svelato -. Sarà un bell’anno lungo e intenso, ma sono contento. È un po’ come quando chiedi a un attore “ti piacerebbe vincere un Oscar?”. E certo che gli piacerebbe vincere un Oscar. Quando sono arrivato ad Amici già mi era cambiata la vita, già andava bene così. Ero in debito con la vita, ora ancora di più”.

Il presentatore è apparso particolarmente emozionato durante l’annuncio di Carlo Conti a Sanremo 2026. Stefano De Martino è consapevole che dovrà lavorare molto per creare un Festival che sia straordinario, ma non ha paura. “Non ho questa gavetta infinita come i senatori della televisione – ha detto -. Ma a volte bisogna pure essere fortunati”.

Il segreto di Sanremo rivelato alla famiglia De Martino

Il conduttore di Affari Tuoi negli ultimi anni ha mostrato di avere stoffa da vendere. Ne è passato di tempo da quando Stefano De Martino calcava il palco di Amici di Maria De Filippi, raccontando il sogno di diventare presentatore e mostrando già all’epoca l’indole da showman.

Sanremo 2027 rappresenta un grandissimo traguardo per il presentatore che è riuscito a convincere i vertici Rai, superando anche nomi noti come quello di Alessandro Cattelan. Quest’ultimo era stato indicato più volte come l’erede di Conti, ma alla fine a spuntarlo è stato proprio De Martino.

“Non so qual è la differenza, perché io lo trovo molto preparato, in gamba. Magari l’anno dopo sarò io a dare il testimone a lui”, ha commentato Stefano. Le aspettative sono tante, ma Stefano è deciso a concentrarsi soprattutto sulla kermesse, provando a non badare troppo agli ascolti, anche se sarà difficile. “I numeri? Un pensiero paralizzante. Bisogna fare una cosa in cui ti riconosci, un bello spettacolo. I numeri sono un aspetto collaterale. Non è il primo pensiero ma è il metro giudizio del nostro lavoro”.

Infine Stefano ha confidato di aver rivelato che sarebbe stato direttore creativo del Festival prima di tutto alla sua famiglia. Un segreto che i De Martino hanno mantenuto per lui. “Ho detto: mi dovete giurare che non dite nulla”, ha raccontato, parlando della telefonata fatta alle persone più importanti della sua vita. Una confessione arrivata poco prima dello scambio di battute con Carlo Conti all’Ariston: “Quando l’ho guardato mi sono emozionato perché ho capito che c’era un affetto sincero”,