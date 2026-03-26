Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalia

Al concerto di Rosalia a Milano erano presenti anche due personaggi d'eccezione, seduti vicini: Brenda Lodigiani e Stefano De Martino.

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IPA Stefano De Martino

Fra i vip avvistati all’attesissimo concerto di Rosalia ci sono anche Brenda Lodigiani e Stefano De Martino. Colleghi, ma prima di tutto amici, i due hanno preso parte al live di Milano insieme e sono stati avvistati fra la folla.

Stefano De Martino con Brenda Lodigiani al concerto di Rosalia

Rosalia, cantante del momento di cui tutti parlano, è sbarcata in Italia con il suo Lux Tour. L’unica tappa voluta dall’artista a Milano dove però si è verificato un imprevisto. Dopo appena un’ora di live, Rosalia ha infatti interrotto il concerto a causa di una intossicazione alimentare che le avrebbe impedito di continuare a cantare.

Fra il pubblico, deluso per questo contrattempo, c’era anche Stefano De Martino. Il presentatore ha preso parte allo show insieme a Brenda Lodigiani. I due sono stati avvistati seduti nel pubblico, insieme a loro anche Gilda Ambrosio, amica storica del presentatore.

Sia Stefano che Gilda hanno documentato l’emozione di trovarsi al concerto di Rosalia, mentre Brenda Lodigiani ha preferito mantenere la privacy. Di certo la presenza della comica accanto al conduttore è destinata a riaccendere i gossip riguardo il loro rapporto.

Indiscrezioni che erano nate dopo che Brenda, durante una prova di Stasera tutto è possibile, si era scambiata un bacio con Stefano De Martino. Secondo molti fra i due sarebbe nato, grazie al lavoro, un legame speciale, ma entrambi hanno sempre smentito un legame romantico, affermando che fra di loro ci sarebbe solamente stima reciproca.

Stefano De Martino single e l’impegno di Sanremo 2027

Impossibile sapere la verità. Di certo ora Stefano sembra più concentrato sulla carriera che sulla vita sentimentale. L’ultima relazione del conduttore è stata quella con Caroline Tronelli, giovane napoletana che appartiene ad una famiglia che il divo conosce da anni. La loro storia d’amore, vissuta fra fughe in barca, cene nei ristoranti di Porto Cervo e baci appassionati, era durata solo qualche mese, esaurendosi con la fine dell’estate.

Terminate le vacanze in Sardegna infatti i due avevano scelto di dirsi addio. A pesare, sembra, il video intimo rubato e diffuso online, ma anche gli impegni lavorativi di De Martino, immerso nella sfida fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Ora davanti al presentatore si prospettano mesi piuttosto intensi con la preparazione del Festival di Sanremo 2027.

E c’è chi è convinto che al suo fianco in questa avventura potrebbe esserci proprio Brenda Lodigiani. Come accaduto già ad Affari Tuoi, il conduttore starebbe pensando di portare all’Ariston la sua squadra. Un gruppo affiatato di attori e comici capaci di portare al successo Stasera tutto è possibile, regalando allo show numeri straordinari. Per ora, ovviamente, si tratta solo di illazioni e con molta probabilità scopriremo cosa ha in mente De Martino solo a poche settimane dall’inizio della kermesse.