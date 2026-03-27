Stefano De Martino e la nuova fidanzata, parla Brenda Lodigiani

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani: arriva la fatidica domanda (e la risposta) durante la conferenza stampa della GialappaShow

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino e Brenda Lodigiani

Stefano De Martino ancora una volta al centro della cronaca rosa. Negli ultimi giorni, accanto al suo nome, è comparso con insistenza quello di Brenda Lodigiani, complice alcune uscite insieme. I due sono apparsi uno accanto all’altra in diversi programmi Rai e fuori dagli studi televisivi hanno condiviso alcune cene e serate. Tanto è bastato a scatenare i pettegolezzi e a spingere l’imitatrice a fare chiarezza.

Brenda Lodigiani parla del suo rapporto con Stefano De Martino

“Sui social sei già la fidanzata di De Martino”. È con questa osservazione, diventata ormai virale negli ultimi giorni, che Brenda Lodigiani si è trovata a fare i conti durante la conferenza stampa della nuova stagione di GialappaShow, a Milano.

L’attrice e comica, tra i volti più apprezzati del programma, ha scelto per la prima volta di intervenire pubblicamente sulle indiscrezioni che la vorrebbero legata a Stefano De Martino.

Una voce rimbalzata con insistenza tra social network e ambienti televisivi, fino a imporsi anche nel contesto istituzionale della presentazione ufficiale dello show.

Lodigiani, solitamente ironica e brillante, ha affrontato la domanda con un tono diverso dal consueto, lasciando intravedere un certo fastidio per l’insistenza del pettegolezzo.

Alla sollecitazione diretta di un giornalista, che ha fatto riferimento all’etichetta ormai diffusa sul web, la risposta è stata breve e netta: “Nutro profonda stima nei confronti di Stefano, siamo amici”.

Parole misurate ma decise per archiviare rapidamente una questione che negli ultimi giorni ha assunto proporzioni inattese. Nessuna apertura a interpretazioni ambigue, né spazio a ulteriori delucidazioni. Una presa di posizione chiara, che mira a riportare la vicenda entro i confini di un rapporto professionale e personale privo di implicazioni sentimentali.

Entrambi restano per il momento single. Brenda Lodigiani ha chiuso lo scorso anno la lunga relazione con Federico Teodoli, padre dei suoi due figli, Olivia e Tobia, che hanno rispettivamente sette e cinque anni.

Secondo le ultime indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe messo fine al legame con Gilda Ambrosio. I due, fino a poco tempo fa molto affiatati, non si mostrano più in pubblico.

L’ex marito di Belen Rodriguez sembrerebbe concentrato soprattutto sul lavoro, che negli ultimi anni gli ha garantito una crescente popolarità televisiva e risultati significativi. Parallelamente, resta centrale nella sua vita il rapporto con il figlio Santiago, considerato una priorità assoluta.

Proprio per stargli più vicino, De Martino ha chiesto e ottenuto dalla Rai lo spostamento delle registrazioni di Affari Tuoi da Roma a Milano. Una scelta che conferma l’attenzione dell’ex ballerino verso l’equilibrio tra carriera e vita privata.

Brenda Lodigiani a Sanremo 2027 con Stefano De Martino?

Al di là del capitolo sentimentale, durante la conferenza stampa di GialappaShow l’attenzione si è spostata rapidamente sul piano professionale. Stefano De Martino è il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo e c’è grande curiosità per la kermesse musicale che sta mettendo a punto in questi mesi.

Da qui la domanda, quasi inevitabile, rivolta a Brenda Lodigiani: una possibile chiamata sul palco dell’Ariston. Anche in questo caso, la risposta è stata improntata alla cautela: “Non lo so, bisognerà vedere che scelte farà, dipende tutto da lui”.

Una posizione che riflette, ancora una volta, la volontà di mantenere un profilo basso, evitando di alimentare speculazioni. Resta, sullo sfondo, il percorso professionale dell’attrice, sempre più solido e riconoscibile grazie al suo talento e alla sua simpatia, indipendente dalle dinamiche del gossip.