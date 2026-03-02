Stefano De Martino, Affari Tuoi si sposta. L’annuncio di Antonella Clerici

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi

È ufficialmente iniziato un periodo di grossi cambiamenti per Stefano De Martino. Dopo aver ottenuto la nomina di conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, nulla sarà più lo stesso per lo scugnizzo di Torre Annunziata. A partire da Affari Tuoi, dove ci saranno delle modifiche importanti. E a confermarlo è stato la collega Antonella Clerici, in diretta al suo È sempre mezzogiorno.

Stefano De Martino a Sanremo, come cambia Affari Tuoi

Nonostante l’impegno sanremese Stefano De Martino resterà ben saldo al timone di Affari Tuoi. Ma con delle novità. Ad anticiparlo era già stato William Di Liberatore, il direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai.

“Il programma avrà formule che cercheremo di arricchire. La componente show per esempio verrà supportata con uno studio più grande, che consenta di avere più spazio per l’intrattenimento e lo spettacolo”, aveva detto all’indomani della finale di Sanremo 2026.

Notizia confermata da Antonella Clerici che nel suo spazio mattutino ha annunciato che De Martino lascerà il Teatro delle Vittorie a Roma e si trasferirà negli studi Rai di Milano, che già ospitano il programma del mezzogiorno e The Voice. Oltre che colleghi, dunque, anche vicini.

La bionda conduttrice si è dunque complimentata con il collega più giovane, con il quale ha lavorato in passato ad uno show natalizio:

“Tanti complimenti e anche in bocca al lupo a Stefano De Martino che prenderà il timone così importante del Festival 2027 anche come direttore artistico. Ed è giusto anche questo ricambio generazionale perché quando c’è il talento va riconosciuto e a Stefano va tutto il mio affetto, tutto il nostro appocco. Un grande grande abbraccio, buon lavoro Stefano”

A quanto pare la richiesta di spostare lo studio di Affari Tuoi da Roma a Milano è arrivata direttamente da De Martino, stufo di fare il pendolare. Nel capoluogo meneghino vive il figlio Santiago e questa nuova scelta lavorativa lo terrà ancora più vicino al ragazzino, nato tredici anni fa dall’amore con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino non è più solo il conduttore di Affari Tuoi ma partecipa attivamente alla creazione dello show. Sua l’idea di avere nel cast la ballerina Martina Miliddi, così come quella di introdurre la figura del cane Gennarino.

Insomma, non solo un banale presentatore ma una vera e propria fucina di idee. Pronta a travolgere anche Sanremo, avvalendosi però della consulenza di esperti musicali come Fabrizio Ferraguzzo, già manager dei Maneskin.

Le prime parole di Stefano De Martino su Sanremo

“È un onore vero… ora testa bassa e pedalare”. Sono, per il momento, le uniche parole pronunciate da Stefano De Martino sul Festival di Sanremo. Un incarico che il conduttore intende affrontare con l’atteggiamento che ne ha segnato l’ascesa: umiltà e determinazione.

Per De Martino si tratta di una tappa cruciale in un percorso iniziato nel 2009 tra i banchi di Amici, la scuola di Maria De Filippi. Da allora la sua carriera ha conosciuto una crescita costante, tra televisione e intrattenimento, fino a scrollarsi di dosso l’etichetta di “marito di Belen” che per anni lo ha accompagnato nel racconto mediatico.

Le aspettative sul suo Sanremo sono alte. C’è chi scommette su un’edizione brillante e dinamica, chi invita alla prudenza. Ma, come sempre, sarà solo il tempo a dare il verdetto finale.