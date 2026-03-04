Stefano De Martino a Sanremo 2027, la richiesta segreta a Carlo Conti

Stefano De Martino ha iniziato a lavorare al Festival di Sanremo 2027 ma prima ha fatto una richiesta segreta al suo predecessore Carlo Conti

L’avventura di Stefano De Martino al Festival di Sanremo è già iniziata. “Questa è la fase di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano di Sanremo, è bello vedere le interpretazioni e i cambiamenti che ha subito negli anni”, ha fatto sapere il giovane conduttore al TG 1. Solo ora, però, è venuta a galla la sua richiesta a Carlo Conti, al timone della kermesse musicale per ben cinque edizioni.

Carlo Conti svela la richiesta di Stefano De Martino a Sanremo 2027

Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Un duplice ruolo, una mole di lavoro non indifferente. Per questo sarà affiancato da un team di professionisti del settore musicale, tra cui Fabrizio Ferraguzzo, già manager dei Maneskin. Ma potrebbe esserci spazio anche per un aiuto speciale da parte di Carlo Conti.

Intervistato dal settimanale Chi, Conti ha raccontato di aver comunicato l’estate scorsa alla Rai che questo sarebbe stato il suo ultimo Festival e che avrebbe voluto fare proprio all’Ariston il passaggio di testimone col nuovo conduttore che l’azienda avrebbe scelto:

“Dopo l’estate ho comunicato all’azienda l’intenzione di non rifare il Festival nel 2027, ho chiesto solo, qualunque fosse la scelta della Rai per la prossima edizione, di poter passare il testimone durante la finale al futuro conduttore. Ho visto questo gesto come un ponte tra il passato, il ricordo di Baudo, il presente e il futuro. Poi, quando ho saputo che era Stefano, un ragazzo giovane, mi ha fatto molto piacere”

Carlo ha elogiato il suo successore:

“Prima di tutto viene dalla danza, quindi è abituato al rigore, alla precisione. Poi è poliedrico perché balla, canta, conduce e, quindi, è completo. E, anche se è all’inizio della carriera, ha già un buon bagaglio di spettacolo. Poi è bello, e questo non guasta”

E ha precisato:

“Ci metterà la testa e il cuore e poi, comunque mi ha detto: “Non cambiare numero di telefono” e sa che sarò pronto a dargli tutti i consiglio affettuosi e amichevoli possibili e immaginabili”

Le prime parole di Stefano De Martino sul Festival di Sanremo 2027

“L’emozione mi ha preso in maniera inaspettata. Sono entrato all’Ariston in maniera rocambolesca. Quando Carlo si è avvicinato con quello sguardo paterno e l’affetto del teatro mi hanno preso alla sprovvista”, ha raccontato Stefano De Martino al Tg 1.

“Sto iniziando a pedalare”, ha detto l’ex marito di Belen, facendo un chiaro riferimento al consiglio di Conti di mantenere la testa bassa e di pedalare: “Questa è la fase di studio. Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano di Sanremo, è bello vedere le interpretazioni e i cambiamenti che ha subito negli anni”.

“Per scrivere una nuova pagina bisogna conoscere anche le precedenti. Una bella responsabilità che prendo con entusiasmo e con molta energia. Ora si prepara il terreno e si prendono le prime decisioni, almeno per le cose che hanno una gestazione più lunga”, ha aggiunto.

E chissà che nei prossimi mesi non arrivino altri preziosi suggerimenti da parte del collega Rai…