Stefano De Martino a Sanremo, Biagio Izzo: “Saremo con lui ma a una condizione”

IPA Stefano De Martino e Biagio Izzo

Al Festival di Sanremo di Stefano De Martino potrebbe esserci spazio anche per alcuni dei suoi amici più stretti. Da quando l’ex marito di Belen Rodríguez è stato nominato conduttore e direttore artistico della kermesse, cresce la curiosità su chi potrebbe affiancarlo sul palco dell’Ariston.

Tra i nomi più citati c’è quello del comico Biagio Izzo, insieme ad altri volti legati alla cerchia artistica dell’ex ballerino come Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina.

A fare chiarezza, però, è stato lo stesso Izzo, che ha deciso di intervenire sulla questione per mettere fine alle indiscrezioni e chiarire quale potrebbe essere il suo ruolo nella prossima edizione della kermesse musicale.

Biagio Izzo a Sanremo con Stefano De Martino?

Durante la conferenza stampa della prossima edizione di Pechino Express – in partenza il 12 marzo e dove è uno dei concorrenti in gara – Biagio Izzo ha parlato della possibilità di andare a Sanremo con Stefano De Martino. I due si sono conosciuti anni fa grazie a Made in Sud e complice anche il successo di Stasera tutto è possibile il loro rapporto si è rafforzato molto. Non semplici colleghi ma grandi amici.

“Siamo felici che farà Sanremo, noi siamo suoi amici e saremo a Sanremo per supportarlo, dargli forza, stargli vicino, ma non so saliremo sul palco dell’Ariston. È una grande occasione”, ha chiarito Biagio Izzo.

“Magari saliremo anche noi sul palco dell’Ariston. Ma se ce lo chiederà servirà un’idea originale perché Sanremo è pericoloso, non è una cosa facile. Se c’è un’idea ok, sennò saremo lì con lui per dargli forza”.

Da professionista qual è, Izzo sa scindere bene il rapporto umano da quello lavorativo e ha così chiarito che non ha alcuna intenzione di presentarsi al Festival senza i i giusti presupposti.

Se ci sarà un’idea originale e valida si potrà lavorare altrimenti meglio farne a meno. E di certo il tempo non manca.

Tra l’altro sarebbe la prima volta di Biagio all’Ariston: nonostante la lunga carriera non ha mai calcato quel palcoscenico.

Stefano ha intanto già iniziato a studiare, come raccontato al Tg 1: “Ho comprato tutte le enciclopedie redatte negli ultimi anni che parlano di Sanremo, è bello vedere le interpretazioni e i cambiamenti che ha subito negli anni”.

“Per scrivere una nuova pagina bisogna conoscere anche le precedenti. Una bella responsabilità che prendo con entusiasmo e con molta energia. Ora si prepara il terreno e si prendono le prime decisioni, almeno per le cose che hanno una gestazione più lunga”, ha aggiunto.

Come sarà il Sanremo di Stefano De Martino

I vertici Rai hanno anticipato che Stefano De Martino sarà affiancato da un team di esperti per la realizzazione del suo Festival di Sanremo. Tra questi è stato confermato il nome di Fabrizio Ferraguzzo, esperto musicale e manager dei Maneskin.

Secondo un’indiscrezione riportata da Giuseppe Candela, sarebbero inoltre già stati scelti il regista e lo scenografo dell’evento: “Per il primo ruolo il prescelto sarebbe Luigi Antonini, già regista di X Factor, la scenografia sarà realizzata quasi certamente da Marco Calzavara. De Martino vorrebbe al suo fianco anche il vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time Fabio Di Iorio, già responsabile di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile”.