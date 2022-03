Isola, Roberta Morise fa tendenza col top crop all’uncinetto effetto vedo non vedo

Isola dei Famosi, Jovana Djordjevic regina dell’Honduras

Roberta Morise ha esordito alla grande all’Isola dei Famosi 2022, dimostrando grande grinta e determinazione già dal lancio dall’elicottero con atterraggio plateale che ha suscitato commenti e ilarità dallo studio, Ilary Blasi compresa. E tra le naufraghe è già trendsetter col suo top crop all’uncinetto, must have della prossima estate.

Roberta Morise sfida il fuoco

Se lo scorso anno Elisa Isoardi aveva lasciato tutti senza fiato, aggiudicandosi il titolo di Miss Isola, per l’edizione 2022 le papabili sono diverse, a cominciare dalla splendida Jovana Djordjevic coi suoi costumi mozzafiato. Ma Roberta Morise non è da meno.

Classe 1986, l’ex di Carlo Conti ha dato prova di essere una guerriera. In sfida con Patrizia Bonetti, si è lanciata nella prova del fuoco dimostrando grande coraggio. Nessuna delle due voleva cedere, alla fine è dovuto intervenire Alvin per farle desistere col risultato che la prima è finita in infermeria e l’altra ha avuto bisogno di una benda per fasciare le ustioni, ma alla fine a vincere è stata proprio la Morise.

Roberta Morise, il top crop all’uncinetto mozzafiato

Definitivamente guarita e liberatasi dai bendaggi, la showgirl si è dedicata alla pesca sfoggiando il top crop di tendenza. Invece degli scontati bikini, Roberta Morise si è presentata con una canotta all’americana, in uncinetto bianco, corta abbastanza da svelare la pancia piatta e con la maglia ad anelli che creano quell’effetto vedo non vedo che è quasi più seducente di un tradizionale costume, perché stuzzica la fantasia.

La showgirl ha abbinato il suo top bianco a degli slip metallizzati, colore perfetto per il suo incarnato, che valorizzano il lato B scolpito. Altro accessorio glamour per quella che è stata definita fin da subito “la naufraga perfetta”, la fascia colorata, verde, gialla e blu, che domina la chioma voluminosa e riccia.

Il crochet è di tendenza

La Morise ha quindi magnificamente interpretato la tendenza della primavera-estate 2022. Il crochet ha dominato le passerelle: dal top all’americana di Etro e Acne Studios al golf traforato di Chloé. Per non parlare di sneaker, borse a rete, abiti neoromantici dallo stile vintage. La passione per l’uncinetto è esplosa, persino all’Isola, col vantaggio che accessori e vestiti puoi farteli anche da te.