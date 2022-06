“Isola dei Famosi”: il meglio e il peggio dell’edizione del 2022

Novantanove giorni sulle calde spiagge di Cayo Cochinos per l’edizione più lunga del reality mai realizzata: l’Isola dei Famosi 2022 è giunta al termine con la vittoria (meritatissima) di Nicolas Vaporidis, indimenticabile protagonista del cult Notte Prima degli Esami. Mesi di prove difficilissime, di fame (quella vera), di scontri ma anche di sentimenti, tra amicizie destinate a oltrepassare i confini dell’Honduras e amori, o presunti tali. Sembra trascorsa un’eternità dalla prima puntata andata in onda lo scorso 21 marzo ed è tempo di bilanci: cosa ci è piaciuto (e cosa non) del reality condotto da Ilary Blasi.

“Isola 2022”, la (meritatissima) vittoria di Nicolas Vaporidis

Sulla vittoria di Nicolas Vaporidis non c’erano dubbi: l’attore ha letteralmente trionfato nell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, relegando al secondo e al terzo posto del podio rispettivamente il modello Luca Daffrè e la showgirl Carmen Di Pietro. Nicolas è stato uno dei naufraghi più odiati/amati di sempre, uno di quei personaggi che difficilmente troveranno eguali nelle edizioni a venire (ammesso che ce ne saranno).

Nicolas è approdato in Honduras sin dal primo giorno e in questi lunghi (anzi, lunghissimi) mesi di reality ha vissuto un’evoluzione degna del miglior Robinson Crusoe. Il prototipo del naufrago perfetto, come ha tenuto a sottolineare Ilary Blasi anche nell’ultima puntata: un uomo che ha saputo riconoscere e superare i propri difetti e le proprie fragilità, dapprima restio ad aprirsi e dedito alle attività in spiaggia e, infine, pronto a sbocciare e a regalare al pubblico la sua anima più profonda, senza filtri.

Se è vero quel che si dice sempre, che l’Isola non è un reality come gli altri e ti cambia profondamente, Nicolas Vaporidis ne è la piena rappresentazione. E sì, non potevamo che aspettarci questo finale.

Savino e Luxuria opinionisti, i due gioielli dell'”Isola 2022″

Se è vero che Ilary Blasi è stata la regina indiscussa dell’Isola dei Famosi 2022, d’altra parte non possiamo negare che la coppia di opinionisti formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria sia stata una delle carte vincenti di questa edizione del reality. Lui già conduttore di una delle edizioni andate in onda su Rai 2, lei ex naufraga arrivata a un passo dalla vittoria nel 2008.

Insieme Savino e Luxuria hanno saputo donare a ogni puntata quel pizzico di pepe, che non guasta mai. Sempre schietti, divertenti, sul pezzo e pronti a sdrammatizzare quando la situazione lo richiedesse. Ma anche disposti a discutere a tu per tu con i naufraghi, specialmente Vladimir Luxuria che non si è risparmiata in studio, difendendo a spada tratta le proprie posizioni anche a costo di inimicarsi i concorrenti.

Due personalità forti e dirompenti che – dobbiamo ammetterlo – non ci hanno fatto per nulla rimpiangere il trio della scorsa edizione (Zorzi – Lamborghini – Zanicchi).

“Isola 2022”, Estefania Bernal bellissima (ma ci aspettavamo di più)

Quando è stato annunciato il cast dell’Isola dei Famosi 2022, si parlava di Estefania Bernal come della “nuova Belen”. Avrebbe dovuto essere un vulcano pronto a travolgere i concorrenti in quel di Cayo Cochinos e invece, a dirla tutta, non è stata proprio all’altezza delle aspettative.

Incredibilmente bella, di quella bellezza naturale e senza fronzoli che fa invidia. Ci ha ammaliato con i suoi costumi da bagno strizzatissimi, ha sedotto anche alcuni suoi compagni di avventura (come dimenticare il flirt, o presunto tale, con Roger Balduino) ma alla fine di quei “fuochi di artificio” previsti neanche l’ombra. Forse Estefania si è concentrata troppo sul gioco e le strategie, cosa che l’ha allontanata dall’essere “vera” e onesta e che, alla fine, l’ha anche penalizzata al televoto facendole perdere la possibilità di giocarsi la finale.

“Isola 2022”, gli strepitosi look di Ilary Blasi

Sì, una menzione speciale va sicuramente alla padrona di casa Ilary Blasi e alla meravigliosa carrellata di look con cui ci ha incantato, puntata dopo puntata. Ilary non si smentisce mai e indossa con classe ed eleganza (e un fisico a dir poco perfetto) capi di gran tendenza. Mixate cotanta bellezza alla sua proverbiale ironia e alla spontanea goffagine che la contraddistinguono e il gioco è fatto: sarebbe davvero difficile ad oggi immaginare un’edizione dell’Isola senza Ilary.

“Isola 2022” da record, un’edizione lunghissima (anche troppo)

Ricordavate che anche Marco Melandri ha partecipato all’Isola dei Famosi 2022? Francamente molti nell’ultima puntata sono rimasti sorpresi nel vederlo in studio accanto agli altri naufraghi: è passato talmente tanto tempo dalla sua uscita, che a ben pensarci ce ne eravamo dimenticati.

Ecco il punto. L’Isola dei Famosi 2022 è stata un’edizione da record, con ben 99 giorni di permanenza in Honduras e il cast di concorrenti più folto che si sia mai visto. L’edizione più lunga di sempre, forse troppo. Per i naufraghi stremati è stata dura sopravvivere fino all’ultimo, delle volate in ospedale e infermeria si è perso il conto e anche per il pubblico è stato uno sforzo non indifferente seguire fino all’ultima puntata. Alla fine è diventata una questione di “sopravvivenza” anche per i telespettatori.