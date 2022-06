Finale di “Isola dei Famosi”, chi sarà il vincitore (secondo noi)

Sono sbarcati in Honduras, hanno lottato e sono arrivati in finale. I naufraghi superstiti di Isola dei Famosi – ed è proprio il caso di chiamarli così – sono pronti per l’atto conclusivo di quest’edizione che definire torrenziale sarebbe riduttivo. Con un mese in più sulle spalle, vissuto tra fame e infortuni, i concorrenti sono giunti al 27 giugno perdendo alcune delle colonne portanti del reality. Il vincitore è quindi da scegliere tra i rimasti: chi solleverà la coppa del primo classificato? Ragioniamoci insieme.

Isola dei Famosi, il favorito per la vittoria (secondo noi)

Si è prosciugato – letteralmente – e ha combattuto contro se stesso. Nicolas Vaporidis lascia l’Isola dei Famosi diversamente da come vi era approdato, non solo per tutti i chili persi durante il tragitto ma anche per un ordine mentale che ha raggiunto grazie alla vicinanza delle persone giuste. Il rapporto con Edoardo Tavassi, ritiratosi a un passo dal gran finale, gli ha sicuramente giovato.

Tutto, quindi, deporrebbe a suo favore. Perché Nicolas Vaporidis potrebbe vincere Isola dei Famosi? Certamente perché è amato dal pubblico, che glielo ha dimostrato salvandolo dalle tante nomination affrontate, ma anche perché rappresenta il concorrente ideale di un reality costruito sulla sopravvivenza.

Il trionfo è ormai a un passo, da raggiungere con tenacia dopo aver sfiorato ancora il ritiro a seguito di un serio infortunio, e niente può fermarlo. Se non il pubblico, certo. La sua corsa non è però priva di ostacoli: sono rimasti altri naufraghi molto amati che potrebbero strappargli la vittoria, a cominciare da Carmen Di Pietro sulla quale in pochi avrebbero scommesso.

Il successo insidioso di Carmen Di Pietro

Con suo figlio Alessandro Iannoni, tornato in Italia per onorare i suoi impegni accademici, Carmen Di Pietro ha di certo formato una delle coppie più belle di quest’edizione dell’Isola. Nessuno avrebbe scommesso su di lei, che si è sempre presentata come un personaggio scomodo.

È stata certamente la presenza di suo figlio a cambiare le carte in tavola e presentarcela sotto una nuova luce. La sua amicizia con Guendalina Tavassi ed Edoardo, così stretta fino all’ultimo, le ha fatto davvero bene. Si è sempre battuta, con simpatia, senza risparmiarsi nelle prove leader e ricompensa nelle quali ha saputo dare il meglio di sé. È una possibile vincitrice? Certo, sebbene a sorpresa.

Isola dei Famosi, i naufraghi meno quotati

Sono arrivati in finale con onore, ma – secondo noi – è davvero difficile che possano sollevare la coppa del vincitore. Stiamo parlando di Luca Daffrè e Marialaura De Vitis, coppia giunta in Honduras nella seconda parte del reality e difficilmente favorita per la vittoria. A loro si aggiungono Nick Luciani dei Cugini di Campagna, che si è comunque fatto onore ed Estefania Bernal, finalista a sorpresa vista la quantità di eliminazioni che ha collezionato nel corso di 3 mesi.

La finale a sei di Isola dei Famosi – con Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis, Nick Luciani, Nicolas Vaporidis, Luca Daffrè e Carmen Di Pietro – è attesa per la prima serata del 27 giugno su Canale5 e in streaming su Mediaset Play. La conduzione è ancora di Ilary Blasi, con i due opinionisti in studio, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.