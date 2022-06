“Isola dei Famosi”, infortunio per Mercedesz Henger. Edoardo la ignora

La finale è ormai alle porte. Isola dei Famosi si appresta a chiudere l’edizione più lunga di sempre, il cui primo finalista è già stato designato. Si tratta di Nicolas Vaporidis, finito ancora in infermeria per un problema di salute, mentre per gli altri naufraghi la partita è ancora tutta da giocare. A emergere è ancora Mercedesz Henger, vittima di un infortunio alla mano, che spicca sugli altri benché sia arrivata successivamente al primo gruppo. Non mancano gli attriti e le incomprensioni, generate dalla stanchezza, dalla fame ma anche dalla voglia di esprimere certi sentimenti che sono affiorati nel corso di queste settimane trascorse in Honduras.

Isola dei Famosi, cos’è accaduto alla mano di Mercedesz Henger

Un’innocua escursione in acqua avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di molto più grave. Mercedesz Henger è stata molto fortunata, sebbene si sia procurata comunque una profonda ferita alla mano, per la quale non è stata soccorsa da Edoardo Tavassi. È stato questo a farle male, più del dolore fisico che ha comunque provato: “Nessuno è tornato con me e mi è venuta una strana sensazione. Io mi sono affezionata a delle persone qui, che erano con me durante quell’escursione, non avrei mai lasciato che tornassero da sole”.

Parole che sembrano essere rivolte proprio a lui, al naufrago con il quale ha legato di più, poi confermate al suo ritorno dall’infermeria: “Ci sono un po’ rimasta male. Poi se ne è andato in mare con Estefania a scherzare“. Secondo la Henger, ci sarebbe un interesse particolare tra i due, che sembrano aver trovato una nuova sintonia dopo che per settimane – quasi – non si sono sopportati.

Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è l’eterno indeciso

Giunto in Honduras con l’intento scherzoso di fidanzarsi, benché legato a filo doppio alla sorella Guendalina Tavassi che le ha lasciato davvero poco spazio per esprimersi, ha – in un certo modo – deluso le aspettative iniziali. Una volta rimasto da solo, a seguito del ritiro di lei, si è avvicinato ancora a Mercedesz Henger. Lei, dal canto suo, è apparsa sempre più convinta di poter provare qualcosa di più di una semplice amicizia.

Amato da tutti per il suo carattere allegro ma deciso, Edo Tavassi ha finito per concentrarsi su se stesso e sui suoi obiettivi. Sta puntato tutto sulla finale, come tutti, lasciandosi alle spalle i rapporti costruiti da marzo fino alle soglie della finale. È stato un grande naufrago: ha innescato dinamiche, rapporti, ha rotto gli equilibri. Ma quando si tratta di donne, la sua confusione diventa totale.

Lo sa bene Mercedesz Henger, che fin dall’inizio ha mostrato il suo affetto per Tavassi – anche ricevendo una serie di critiche – senza mai poter andare oltre. Un interesse amichevole, quello di Edo, che non ha mai creduto fino in fondo che potessero provare qualcosa di più. Ora che le settimane sono passate, stiamo assistendo a un singolare rovescio della medaglia. Lei è apparsa realmente interessata. Cerca le sue attenzioni, la sua presenza e quelle lacrime che ha versato sono state tutte per lui, più che per la ferita alla mano che si è procurata con il corallo.

Isola dei Famosi, i dubbi sulla nuova stagione

La seconda stagione a guida Ilary Blasi procede a gonfie vele, ma i dubbi su una nuova edizione si fanno sempre più ricorrenti. Non sarebbe infatti prevista una tornata 2023 del reality, che si è allungato di settimane per portare la finale al 27 giugno. Eppure, gli ascolti continuano a premiare la nuova formula, con una conduzione brillante e due opinionisti che funzionano. Probabilmente non basta per dare la spinta giusta a un format che ha fatto il suo tempo, almeno per com’è stato pensato, e che avrebbe bisogno di un cambiamento radicale anche solo per provare a tornare ai fasti di un tempo.