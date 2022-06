“Isola 2022”, le naufraghe non rinunciano al bikini (a un passo dalla finale)

Si avvicina sempre di più l'attesissima finale dell'Isola dei Famosi 2022 e le naufraghe si godono gli ultimi giorni in quel di Cayo Cochinos. La fame e la fatica si fanno sentire, questo è certo, ma non sono ragioni sufficienti per rinunciare a sfoggiare un bikini più bello (e sensuale) dell'altro.