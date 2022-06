“Isola”, Nicolas rientra in gioco. Ma per Edoardo non c’è più nulla da fare

Fonte: IPA Isola dei Famosi, l’incredibile dimagrimento dei naufraghi dopo 3 mesi

Mancano due sole puntate per poter finalmente decretare il vincitore di questa lunghissima edizione dell’Isola dei Famosi, ma non per tutti ci sono belle notizie. Nelle ultime settimane, molti naufraghi hanno dovuto affrontare difficoltà inaudite. E in infermeria c’è stato parecchio “traffico”, con il recente arrivo di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Come stanno oggi i due concorrenti?

Isola, Nicolas Vaporidis torna in gioco

Le condizioni estreme nella natura selvaggia dell’Honduras mettono sempre a dura prova i naufraghi. Quest’anno più che mai, visto che l’edizione 2022 si è rivelata di così grande successo da essere stata prolungata di ben un mese. I concorrenti sono ormai allo stremo delle forze, soprattutto a causa della fame che non li ha mollati neanche per un istante. In molti, purtroppo, ne hanno pagato duramente le conseguenze. Tra questi, Nicolas Vaporidis: qualche giorno fa, poco dopo essersi aggiudicato il titolo di primo finalista dell’Isola dei Famosi, ha accusato un malore che lo ha costretto a ritirarsi in infermeria.

Sottoposto ad una lunga serie di controlli per verificare le sue condizioni di salute, l’attore aveva suscitato grande preoccupazione in tutti i suoi fan. Per un po’, di lui si erano perse le tracce: dalla produzione non si erano più avute informazioni, e il pubblico aveva iniziato a temere che fosse ormai fuori dai giochi. Invece, con una mossa a sorpresa, nelle ore scorse Nicolas è tornato in gara. A rivelarlo sono state alcune immagini pubblicate sui profili social del reality show, in cui si vede il naufrago raggiungere i suoi compagni d’avventura e venir messo al corrente di quanto accaduto durante il suo allontanamento forzato.

Isola, le condizioni di Edoardo Tavassi

A questa splendida notizia, tuttavia, fa fronte un silenzio che riguarda le condizioni di Edoardo Tavassi. Silenzio che fa temere il peggio: si vocifera infatti che la sua situazione sia più grave del previsto, e che per questo motivo non possa rientrare in gioco. A lanciare l’indiscrezione è The Pipol Tv, secondo cui il naufrago avrebbe un importante gonfiore al ginocchio (dovuto probabilmente ad un problema ai legamenti) che ha finora reso impossibile effettuare particolari accertamenti.

In mancanza di risposte certe sulla sua salute e – soprattutto – a causa del dolore al ginocchio che non sembrerebbe migliorare, per Edoardo si prospetta un quasi inevitabile ritiro. È un vero peccato: sin da subito, i fratelli Tavassi hanno portato grande brio a Cayo Cochinos movimentando le dinamiche inizialmente un po’ soporifere, sempre pronti a mettersi in gioco anche nelle situazioni più difficili. E quando Guendalina ha lasciato l’Isola, rifiutando il rinnovo del contratto per il prolungamento del reality, Edoardo è riuscito ad emergere completamente, mostrandoci il suo lato più autentico.

Il sorriso scanzonato e l’allegria travolgente hanno conquistato il pubblico, rendendolo uno dei naufraghi favoriti per la vittoria. Ma a quanto pare la sua esperienza starebbe per concludersi a causa di un brutto infortunio, ad un passo dalla finale. Il verdetto non è ancora confermato, e probabilmente dovremo attendere la prossima puntata dell’Isola dei Famosi per scoprire se Edoardo Tavassi dovrà lasciare lo show. Anche se i dubbi sembrano ormai pochi.