“Isola 2022”, Nicolas Vaporidis primo finalista: il meglio e il peggio della 23a puntata

L’Isola dei Famosi 2022 è ormai agli sgoccioli. Mancano appena due settimane alla fine dell’edizione più longeva del reality di Canale 5 mai andata in onda e la tensione è palpabile. Nella 23esima puntata di lunedì 13 giugno il pubblico ha decretato il nome del primo finalista: Nicolas Vaporidis, amato e odiato ma soprattutto un naufrago che ha saputo farsi valere in quel di Cayo Cochinos. Proprio come ha fatto nell’ultima sfida che lo ha portato dritto in finale.

Nicolas Vaporidis è il primo finalista dell'”Isola 2022″

La 23esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha visto emergere il nome del primo finalista di questa edizione del reality. A conquistare l’ambito titolo è stato Nicolas Vaporidis, naufrago tra i più discussi ma anche tra quelli che più di tutti si sono distinti per forza di volontà e carattere. Dopo un inizio un po’ sottotono, nel corso delle puntate l’attore di Notte prima degli esami ha saputo emergere, nonostante non sia sempre stato tutto rose e fiori con i colleghi naufraghi (negli ultimi giorni ha litigato con Nick dei Cugini di Campagna, tanto per citare l’ultimo screzio).

Ilary Blasi ha dato il via a una doppia prova incrociata: le tre donne si sono sfidate (escludendo Estefania) e allo stesso modo anche i tre uomini (tutti, tranne Nick) in due prove molto difficili. Alla fine ad avere la meglio sono stati Mercédesz e Nicolas, poi una catena ha scelto Carmen come terza sfidante e, infine, il pubblico ha deciso di far volare in finale proprio il naufrago.

“Isola 2022”, il confronto tra Lory Del Santo e Marco Cucolo

Si era già vociferato di una presunta crisi tra Lory Del Santo e Marco Cucolo dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi 2022 e, a giudicare dalla puntata di lunedì 13 giugno, pare proprio che tra il rapporto si sia incrinato. Entrati come coppia (insieme da ben 9 anni), ne sono usciti separati: la prima perché eliminata dal televoto e il secondo per motivi medici.

Lory tra l’altro non ha perso occasione per scatenare le polemiche via social dopo la sua eliminazione (come dimenticare lo sfogo del suo manager su Instagram), tanto che appena entrata in studio ha subito iniziato a discutere con l’opinionista Vladimir Luxuria, accusata di essere stata troppo dura con lei e di aver contribuito alla fine del suo percorso nel reality.

Ma il momento centrale della sua presenza in studio è stato proprio il confronto col fidanzato (oppure ex?) Marco Cucolo, con il quale aveva avuto un primo battibecco in Honduras, prima di ritornare in Italia. Lory Del Santo lo ha accusato di non aver preso posizione, di non averla difesa quando avrebbe dovuto, come avrebbe fatto qualsiasi uomo innamorato. “Tra me e il gioco, tu hai scelto il gioco”, lo ha incalzato una Lory furiosa. Mentre lui ha provato a giustificare il suo comportamento, con la solita pacatezza che lo contraddistingue: “In questi giorni di solitudine ho avuto molto tempo per riflettere. Ho riflettuto e ho pensato molto a quello che è successo nell’ultima diretta dove purtroppo non sono riuscito a spiegarmi nel modo corretto. (…) Io sicuramente ho sbagliato a non supportarla nelle ultime due settimane ma, quando i toni si accendono, quando le discussioni diventano troppo forti, per mia indole sono fatto così, tendo a chiudermi e non sono una persona abile nel fare lo scontro”.

Morale della favola? Lory Del Santo ha deciso di non riaccogliere Cucolo in casa per il momento, mentre Nicola Savino e tutti i telespettatori continuano a chiedersi se davvero possa finire una love story di 9 anni a causa di un gioco.

“Isola 2022”, Gennaro Auletto eliminato

L’eliminato della 23esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è stato Gennaro Auletto. Il modello ha perso al televoto ed è stato spedito a Playa Sgamatissima insieme alla naufraga solitaria Pamela Petrarolo ma, alla fine, ha deciso di far ritorno in Italia. Poco male per un concorrente che – dobbiamo ammetterlo – non ha proprio lasciato il segno.