“Isola 2022”, la tempesta fa saltare la diretta. Alvin e Ilary unici protagonisti

Mancano tre settimane alla finalissima dell’Isola dei Famosi 2022, e il cerchio, in qualche modo, si sta stringendo. I naufraghi hanno dato tutto, e stanno continuando a lottare, a resistere, ma, dopo mesi trascorsi lontani da casa, non è facile combattere ancora, in particolare per chi c’è fin dall’inizio. Come sempre, verso la fine di ogni reality show, si rompono gli equilibri e si mescolano le carte: la strada è in salita, ha detto Ilary Blasi, conduttrice per la seconda volta. Ma la puntata ha avuto non poche difficoltà, proprio a causa della tempesta: la diretta è saltata in parte. A spiegare il motivo è stato Alvin, protagonista indiscusso insieme a Ilary.

Isola dei Famosi 2022, problemi con la diretta a causa della tempesta

La puntata del 13 giugno dell’Isola dei Famosi 2022 è stata davvero difficile, sotto determinati aspetti: qualche difficoltà c’è stata, non solo per i naufraghi, che sono stati messi a dura prova, ma anche per il collegamento stesso, che è saltato. I problemi sono poi stati spiegati da Alvin: in effetti, abbiamo visto i concorrenti alle prove con il vento, e i nuvoloni proprio sullo sfondo.

“Questi sono degli eroi perché questa è l’Isola più lunga di sempre. I veri leoni si vedono in queste puntate. Veniamo alle condizioni meteorologiche. Prima eravamo un po’ preoccupati. Adesso c’è il sole ma là a sinistra, ovvero a nord est, c’è una tempesta elettrica. Là a destra, quindi a sud ovest, c’è un uragano. Siamo nell’occhio del ciclone. Facciamo questa puntata in fretta così siamo tutti salvi”.

Non è la prima volta che Alvin ha spiegato le difficoltà che ci sono ogni giorno sull’Isola. Condizioni di vita difficili, che possono anche provare non solo il corpo, ma anche l’animo. Le sue parole hanno mostrato uno spiraglio di verità televisiva: un reality show che va oltre il classico copione e che davvero riesce a influenzare il carattere e l’animo dei partecipanti.

I “finti contrasti” tra Alvin e Ilary Blasi

Di sicuro, i protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi sono stati proprio loro: Ilary Blasi e Alvin. I naufraghi hanno dovuto faticare, e non poco, per raggiungere lo stesso apprezzamento della conduttrice e dell’inviato. Ovviamente, hanno iniziato a sfidarsi in previsione della finalissima, prevista per il 27 giugno: con non poche difficoltà, sono riusciti a farsi valere, ma, dobbiamo dirlo, il nostro apprezzamento va proprio al duo dell’Isola per eccellenza.

A due puntate dalla finale, fin dall’inizio, abbiamo osservato i “battibecchi” tra Ilary e Alvin, finti contrasti che hanno fatto pensare che tra loro ci fosse davvero una spaccatura profonda. Così non è mai stato, in realtà, perché sono semplicemente due amici che si divertono a lavorare insieme. Chi condurrà l’Isola l’anno prossimo? Secondo Alvin, lo farà “Ilaria”, come ha scritto sulla lavagna, incitato da Nicola Savino, tra gli opinionisti insieme a Vladimir Luxuria. Più perentoria è stata Ilary, che ha commentato con “la serata è ancora lunga“, lasciando intendere che ci sarebbero stati ulteriori “screzi”. Non si possono proprio non amare: unici.