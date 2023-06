Tempesta nella notte all’”Isola dei Famosi”, come stanno i naufraghi

L’edizione del 2023 dell’Isola dei Famosi è tra le più complesse di sempre. A dirlo è stato Alvin stesso, ma non solo: l’ennesima tempesta tropicale si è abbattuta sui naufraghi, scatenando il panico. Durante il daytime del 7 giugno, infatti, abbiamo assistito a un forte temporale che ha quasi distrutto l’accampamento e le capanne dei concorrenti e che ha portato Gian Maria Sainato a cedere (quasi) al ritiro.

Una forte tempesta si abbatte sull’Isola dei Famosi

Nella notte, i naufraghi si sono risvegliati a seguito di una violenta tempesta che li ha messi a dura prova. Tra pioggia e raffiche di vento, i concorrenti dell’Isola dei Famosi si sono preoccupati per le condizioni del meteo, e ovviamente si sono messi subito all’opera per evitare che il maltempo distruggesse l’accampamento. Non solo: a causa della bufera, al gruppo si è riunita anche Helena Prestes, che aveva scelto di proseguire l’avventura in solitudine.

“Ma Helena è viva, cosa sta facendo là?”, a chiederlo è stato Mazzoli, a dimostrazione che, nei momenti più difficili, non ci sono tensioni, ma solo segnali distensivi. La Prestes è stata richiamata da Andrea Lo Cicero: “Puoi venire a stare con noi”. Inizialmente la modella non ha ceduto alla richiesta, ma poi le condizioni del tempo sono peggiorate e i naufraghi hanno scelto di fare fronte comune.

“Ragazzi, questo è un uragano, ci sta sradicando la capanna, il palo si è rotto”. Muniti di k-way, si sono riparati sotto la capanna, trascorrendo praticamente la notte senza chiudere un occhio. Ad avere accusato maggiore tensione è stato Gian Maria Sainato, che ha anche affermato di volersi ritirare, chiedendo l’intervento immediato di un elicottero. Una volta passata la tempesta, Sainato è riuscito a calmarsi, rimanendo comunque molto turbato.

Le condizioni dei naufraghi dopo la tempesta

Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio. Indubbiamente, la tempesta ha preoccupato i naufraghi, ma non ci sono state conseguenze nefaste, ad eccezione di Gian Maria Sainato. Purtroppo, la trave della capanna ha ceduto ed è caduta sulla testa del naufrago. “Ho preso una bella botta, ho un giramento di testa forte. Non ho nausea, mi gira solo la testa”. Da qui la paura del concorrente e il desiderio di ritornare a casa. In ogni caso, i concorrenti non sono stati trasportati sulla terraferma, come è accaduto in passato dopo una bufera piuttosto intensa e incessante.

Alvin: “Questa è l’edizione più difficile di sempre”

Non è la prima volta che una tempesta mette a repentaglio l’accampamento dei naufraghi. “Questa è l’Isola più difficile di sempre”, ha commentato Alvin. Nel corso della puntata del 15 maggio, Ilary Blasi ha parlato delle condizioni metereologiche piuttosto avverse, tanto che anche i concorrenti hanno spesso litigato.

“Questa notte si è abbattuta una tempesta su Cayo Cochinos che ha messo a repentaglio la sicurezza del loro accampamento”, aveva detto Alvin. “Questa tempesta li ha messi in difficoltà anche psicologicamente perché ha acceso i loro nervi, questa è l’Isola più dura di sempre”. Sainato, al termine della bufera, ha scelto alla fine di non ritirarsi.