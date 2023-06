“Isola 2023”, Mazzoli depone le armi contro Helena: l’abbraccio di pace

I dissapori di puntata hanno presto lasciato spazio ad un abbraccio che, per il momento, sembra sancire una tregua. Marco Mazzoli, dopo gli attriti nel corso dell’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2023, ha deposto le armi contro Helena Prestes attraverso un gesto che la modella brasiliana ha apprezzato. “Voglio solo ringraziarti”, le parole della ragazza.

Marco Mazzoli, il gesto verso Helena che sancisce la pace

La scorsa puntata dell’Isola dei Famosi ha visto, ancora una volta, Helena Prestes battagliare contro tutto il gruppo. L’unica figura di supporto, Nathaly Caldonazzo, è stata eliminata al televoto e, ora, la modella brasiliana è intenzionata ad affrontare il suo percorso in solitaria. Ancor più dopo il furibondo attacco ricevuto da Marco Mazzoli, che l’ha definita “la brutta coppia di Belen” e ha criticato la proposta di fidanzamento ricevuta da Carlo Motta. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato: il conduttore radiofonico ha infatti teso una mano alla “rivale”, come mostra uno degli ultimi video del reality.

“Io ci voglio parlare con questa ragazza, perché spero di riuscire a farla ragionare“, ha confidato Mazzoli, intenzionato a deporre le armi e a sancire la tregua con lei. Nel video, pertanto, lo si vede avvicinarsi alla capanna in solitaria che la Prestes si è costruita per rimanere lontana dal gruppo. Ad accompagnarlo Gian Maria Sainato, seppur titubante: “Siamo a quasi due mesi, siamo alla fine, cosa vuoi farle comprendere?”.

Mazzoli è però convinto che si possa ritrovare il dialogo con la ragazza: “Non lo so, avevo un’energia positiva e ho pensato che mi dispiaceva sapere che lei era là da sola, perché non c’è più il suo sostegno, Nathaly”. I due naufraghi si avvicinano così alla compagna, con Mazzoli che chiarisce subito: “Vengo in pace, sono disarmato“. Un gesto accolto con un sorriso da Helena, che si avvicina a lui e lo abbraccia.

“Isola 2023”, Helena ringrazia Mazzoli: “Mi ha fatto molto piacere”

Non solo l’abbraccio che sancisce la tregua, ma anche l’invito di Marco Mazzoli ad unirsi al gruppo: “Volevo dirti che se vuoi venire là a mangiare con noi… non stare qua da sola“. Helena Prestes ha ben apprezzato questo gesto, e ricambia: “Anche tu puoi venire qui”. Il conduttore de Lo Zoo di 105 mette subito le mani avanti e, in favore di una convivenza pacifica e civile, la invita al dialogo: “Basta che non sbrocchi, stiamo tutti tranquilli. Parliamo se vuoi, adesso siamo tutti un po’ agitati”. “Non c’è problema, non voglio fare zizzania adesso. Voglio solo ringraziarti che sei venuto“, la replica della modella.

L’intento chiarificatore ha dunque avuto riscontro positivo e, alle telecamere dello show, Helena si dice contenta per questa apertura da parte di Mazzoli: “Mi ha fatto molto piacere che Marco è venuto, mi è sempre piaciuto e ho sempre detto che è una persona autentica e simpatica”. Giudizio diverso, invece, per Gian Maria Sainato, che lo ha sì accompagnato verso la capanna della Prestes, ma che non è parso così convinto di questo chiarimento: “Invece Gian Maria è arrivato insieme a Marco e mi ha dato un po’ di fastidio, perché mi ha solo deluso questa settimana”.