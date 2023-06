“Isola”: Bisciglia, lo sfogo (sparito da Instagram) per l’eliminazione di Pamela Camassa

L’Isola dei Famosi ha visto trionfare Marco Mazzoli: il reality show si è appena concluso ma non senza polemiche. Dopo l’eliminazione di Pamela Camassa infatti è arrivata puntuale la reazione del compagno Filippo Bisciglia. Il conduttore, che da lunedì sarà in onda con la nuova edizione di Temptation Island, ha lanciato pesanti accuse contro i fan del programma radiofonico dello Zoo di Radio 105, che avrebbero influenzato il televoto della puntata finale.

Isola dei Famosi, Filippo Bisciglia si sfoga su Instagram (ma poi cancella tutto)

Filippo Bisciglia non ci sta: il conduttore non ha gradito l’eliminazione di Pamela Camassa dall‘Isola dei Famosi. La naufraga era tra le favorite per la vittoria di questa edizione del survival show, tanto da essere proclamata tra i primi finalisti.

Durante la puntata finale però le cose sono andate diversamente da come molti si aspettavano, primo fra tutti il compagno della concorrente, a cui non è andata giù la sua eliminazione al televoto contro Luca Vetrone (che è riuscito a battere anche l’ex suora Cristina Scuccia).

Su Instagram Filippo Bisciglia si è sfogato senza mezze misure, andando all’attacco dei fan del programma radiofonico dello Zoo di Radio 105, che avrebbero votato in massa per mandare in finale Marco Mazzoli. “Sta decidendo tutto lo Zoo, ragazzi. Stanno facendo tutto loro e quindi, bravi. Complimenti per quello che state facendo, daje”, ha detto particolarmente stizzito in video.

E poi ha aggiunto: “E Pamela, poi, vorrebbe anche che vincesse Marco”. Lo sfogo di Bisciglia, condito da una certa amarezza, è sparito misteriosamente poco dopo la pubblicazione dal suo profilo social. Il video però è stato presto ripreso sul web e pubblicato su Twitter, dove è ancora visibile.

Isola dei Famosi, vince Marco Mazzoli

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stata decisamente piena di colpi di scena: Luca Vetrone infatti è riuscito a superare per quattro volte il televoto, eliminando alcuni dei naufraghi favoriti alla vittoria, come Cristina Scuccia e Pamela Camassa, arrivate in finale dopo un percorso interessante in Honduras.

Eppure a trionfare è stato Marco Mazzoli, una delle due anime de Lo Zoo di 105, che durante la sua avventura sull’Isola ha più volte diviso il pubblico tra provocazioni e battute sempre pronte. “Dedico la vittoria innanzitutto a Paolo Noise perché gliel’ho promesso, agli ascoltatori dello Zoo di 105 che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie”, ha detto dopo essere stato proclamato il vincitore di questa edizione dello show.

Peccato che Mazzoli abbia rovinato l’atmosfera di una puntata ricca di emozioni e piena di sorprese lasciandosi andare a una battuta inaccettabile contro Gian Maria Sainato. Quando Ilary Blasi ha chiesto ai finalisti di indovinare chi fosse la concorrente rimasta nell’ultima spiaggia, Mazzoli ha risposto “Gian Maria”, concorrente dichiaratamente omosessuale.

Un’uscita decisamente infelice, che però non ha influito sul risultato finale: Marco Mazzoli è riuscito a vincere comunque questa edizione grazie alla sua nutrita fan base, proprio come ha sottolineato Filippo Bisciglia. Un’occasione sprecata, ancora una volta, per combattere i pregiudizi: peccato.