Paolo Noise lascia l’Isola. Parla la moglie: “Cosa molto grave. Ho pianto tanto”

Paolo Noise ha lasciato l’Isola dei Famosi nella puntata del 22 maggio, dopo il malore che lo ha colto all’inizio del mese. Sua moglie Stefania Caroli su Instagram ha condiviso un messaggio per lui: “Mi hai fatto preoccupare tanto, ho pianto tanto”.

Paolo Noise lascia l’Isola dei Famosi

Paolo Noise si era sentito male in Honduras mentre si trovava all’Isola dei Famosi all’inizio di maggio. Ha avuto un malore che lo ha costretto a un ricovero. All’inizio erano trapelate indiscrezioni rassicuranti sulle condizione di salute del conduttore radiofonico, stando alle quali la situazione non era grave e Noise avrebbe potuto raggiungere gli altri naufraghi per proseguire con l’Isola. Ma evidentemente il suo stato di salute sconsigliava di proseguire l’avventura.

Paolo Noise, parla la moglie

E così tra le lacrime di Marco Mazzoli e il dispiacere di Ilary Blasi, Paolo Noise ha lasciato il programma. Sua moglie Stefania Caroli ha voluto condividere con tutti i fan del marito le sue preoccupazioni e il suo amore. In un post su Instagram ha infatti commentato così l’addio di Noise all’Isola: “Mi hai fatto preoccupare tanto, ho pianto tanto . L’importante è che adesso sei sereno e che stai bene ❤️ ci vediamo a Miami amore mio ❤️ per me hai vinto tu ❤️ sei il mio eroe❤️”.

La moglie del conduttore de Lo Zoo di 105 ha raccontato le sue angosce anche su Facebook: “Mi sono spaventata tanto”, anche perché la situazione era piuttosto grave.

Molti i follower che hanno fatto sentire la loro solidarietà a Noise. E c’è chi sottolinea come all’Isola non sia tutta finzione, i naufraghi sono sottoposti a grande stress psico-fisico. Molti sono dispiaciuti dell’abbandono di Paolo e glielo dicono così: “Che peccato Paolo, io vi seguo con lo zoo da tanto e sapevo già la persona speciale che sei insieme a Marco. L’isola perde un grande giocatore ma soprattutto una grande persona 😌 Riprenditi presto ❤️”.

E ancora: “Quest’isola ci ha regalato una bella fetta del vero Paolo, il patatone della Stefy. Spiace che non sia riuscito a proseguire. Un po’ perché allo show mancherà il personaggio Paolo Noise e un po’ perché andando avanti sarebbero uscite altre sfaccettature di Paolo Nocito. Comunque grande Paolo! Hai tenuto botta alla grande!!! “. “La cosa più bella dell’isola, per me, è stata vedere l’amicizia sincera che lega Paolo e Marco”.

Paolo Noise, i fan insorgono

Veramente l’affetto non si spreca: “Riprenditi presto Paolo ❤️ Marco ora dovrà vincere il programma, (lo guardo solo per la vostra partecipazione) ma tu sei già il nostro vincitore morale perché hai mostrato anche a tutti noi di essere una gran bella persona. A mio avviso, il momento più bello è stato vedere il bene fraterno che vi lega e questo riconferma la stima e l’affetto che tutti noi proviamo nei confronti dello zoo, vi voglio bene ❤️”.

In gran peccato ma vabbeh se hai rinunciato ci saranno stati sicuramente dei motivi che nessuno credo debba discutere, sicuramente non con occhio critico e stupido.. rimani comunque tu come singolo insieme a Marco che anche come coppia tu e Marco la migliore presenza di quel programma di merda nell storia dei secoli dei secoli che ha avuto e che probabilmente avrà in futuro se ne avrà mai uno😂😂😂 ora gli ascolti e l’audience dell’isola sono legati ad un filo chiamato marco mazzoli, se uscirà lui posso pure chiudere il programma è mandare al mare tutto in studio🤣 GRANDE @paolonoise sempre e comunque numero uno!!”

E tutti tifano per Marco Mazzoli vincitore dell’Isola, proprio mentre Cristina Scuccia ha confessato di avere una relazione con una donna in Spagna.