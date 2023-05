“Isola 2023”, Ilary Blasi ospita l’uomo più importante: è la sua prima volta

Sono trascorsi 36 giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi e la tensione tra i naufraghi è già alle stelle. I litigi sono all’ordine del giorno e per tale ragione hanno dominato buona parte della puntata andata in onda lunedì 22 maggio in prima serata su Canale 5. Puntata che ha visto, però, un colpo di scena inaspettato: mentre Ilary Blasi dava il via alla diretta, tra il pubblico ha fatto capolino in una brevissima inquadratura uno degli uomini più importanti della sua vita: il figlio Cristian Totti al suo debutto in diretta tv.

Cristian Totti fa una sorpresa a mamma Ilary Blasi

Il pubblico non ha perso tempo per commentare in diretta quanto visto all’Isola dei Famosi. È bastata una brevissima inquadratura sapientemente studiata dal regista Roberto Cenci per scatenare i social: tra il pubblico ha fatto capolino un giovane ragazzo dai capelli biondi che finora non era mai apparso in tv. E sì, si trattava proprio di Cristian Totti che ha deciso di fare una sorpresa a mamma Ilary Blasi presenziando alla diretta del 22 maggio.

Non era mai accaduto finora che il figlio di Totti e Ilary apparisse in tv e per l’occasione non era da solo. Insieme a lui c’era, infatti, la bellissima fidanzata Melissa Monti che proprio qualche giorno fa ha festeggiato i suoi 18 anni con una grande festa e un abito da sogno. La coppia di giovanissimi è felice ed è proprio un piacere per gli occhi vedere la promessa del calcio italiano – buon sangue non mente, del resto – sempre più innamorato della sua dolce metà.

Paolo Noise abbandona l’Isola dei Famosi

Le anticipazioni ci avevano lasciato pregustare una puntata all’insegna delle tensioni e dei colpi di scena, ma è accaduto qualcosa che nessuno poteva aspettarsi. Paolo Noise per problemi di salute – qualcosa di piuttosto grave, come sottolineato in seguito da Alvin – aveva dovuto allontanarsi dalla Playa, saltando così l’inizio della diretta del 22 maggio, ma al suo ritorno le notizie non sono state affatto confortanti.

L’altra metà di Marco Mazzoli ha dovuto lasciare il gioco su consiglio del medico che lo ha soccorso nelle ore precedenti alla trasmissione. Un momento di grande commozione per lo speaker radiofonico: “Adesso sto bene, non ho dormito tutta la notte. Credo che lascerò parlare il cuore e scusate se faccio fatica a esprimerlo. (…) Porterò con me un’esperienza umana incredibile e dei ricordi straordinari, mi rimarrà il magone di non aver potuto vincere” ha detto, definendo poi l‘Isola “l’esperienza più bella della mia vita”, senza dimenticare quell’ironia che da sempre lo contraddistingue e ha reso grande lo Zoo di 105: “Se fossi rimasto avrei vinto io!”, ha affermato “sfidando” i suoi compagni di avventura.

Non un addio ma un arrivederci, ha promesso a Ilary Blasi e al pubblico presente in studio, con quel pizzico di amarezza che in simili circostanze è più che comprensibile. Mazzoli adesso dovrà affrontare da solo le scintille con gli altri naufraghi che, nel ruolo di leader, non hanno affatto apprezzato alcuni suoi modi di fare considerati irruenti e ai limiti del “bullismo”.