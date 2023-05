“Isola dei Famosi”, faccia a faccia tra Ilary Blasi ed Enrico Papi dopo il Tapiro

Il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione de L’isola dei Famosi è stato subito condito da polemiche. Dalle frecciatine all’ex Francesco Totti alle critiche per il look ricevute da alcuni utenti sul web. A movimentare decisamente l’atmosfera nello studio Mediaset è stata però, senza dubbio, la questione Enrico Papi.

L’opinionista, scelto al fianco di Vladimir Luxuria per quest’edizione del famoso reality, si è mostrato alquanto esuberante nel proprio ruolo. Stando a quanto riportato da TvBlog, la presentatrice avrebbe mal digerito alcuni atteggiamenti. Uno su tutti, la busta con il verdetto del televoto strappata dalle sue mani.

Il risultato? Pare che durante una pausa pubblicitaria lei abbia chiesto all’ex presentatore di Sarabanda di tornare in carreggiata, per così dire. Tutto ciò ha portato a un bel Tapiro per Enrico Papi, che ha raccontato la sua versione dei fatti al solito Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Non è però finita qui, perché la Blasi ha voluto mettere le cose in chiaro in puntata, tornando proprio sull’accaduto.

Ilary Blasi ed Enrico Papi: confronto in diretta

Durante la consegna del Tapiro di Striscia, Enrico Papi ha spiegato, parole sue, di non essere una persona normale. Non ha saputo spiegare il proprio comportamento in puntata, limitandosi a dire d’aver assecondato un pensiero improvviso e spontaneo.

A Staffelli ha però negato d’aver mai rischiato realmente d’essere spedito a casa: “Non mi cacciano. Se mi hanno messi dei paletti? Non è vero”. La questione non è però finita qui, perché dopo tante polemiche nel corso dell’ultima settimana, Ilary Blasi ha voluto un confronto in diretta.

La conduttrice ha subito messo le cose in chiaro, presentando inizialmente Vladimir Luxuria e poi rivolgendosi all’altro opinionista: “Fresco di Tapiro”.

Lui ha provato a prendersi il suo spazio, alzandosi in piedi per ricevere l’applauso del pubblico, ma poi è stato il momento della padrona di casa. Gli ha chiesto come stesse dopo aver ricevuto il Tapiro, senza però minimamente smentire le voci circolate sul suo sfogo.

L’opinionista ha provato ad avere l’ultima battuta, dicendo d’averlo beccato a causa sua. Risata di circostanza, posizionamento al centro studio e frase secca con frecciatina per chiudere il tutto, senza consentire replica: “È sempre colpa mia. Adoro!”.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi “saluta” Bastian

Come detto, prima del confronto con Enrico Papi, Ilary Blasi ha presentato Vladimir Luxuria. Clima decisamente più disteso, applauso convinto del pubblico e poi spazio a un siparietto a tema privato.

Il protagonista? Bastian Müller ovviamente, anche se non presente. Ormai si parla sempre meno di Francesco Totti e sempre più del suo nuovo grande amore, com’è normale che sia. Una bionda Vladimir Luxuria ha provato a parlare in tedesco, con scarso risultato, per poi ricevere la sorridente correzione della presentatrice, che si è limitata a dire buonanotte in tedesco: “Gute nacht”.

Immediata la risposta divertita dell’opinionista, che ha sottolineato come la Blasi stia imparando, un po’ alla volta, data la vicinanza con il suo compagno: “Oggi ti dico che sarò scomoda, andrò contro corrente e non avrò paura a fare il Bastian contrario”.