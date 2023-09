Tapiro d’oro a Ilary Blasi: la stoccata contro Staffelli (e a Totti)

Fonte: IPA Ilary Blasi, il tapiro d'oro

Riparte con la nuova stagione Striscia La Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci, che non ancora iniziato sta già mietendo le prime vittime. Ilary Blasi ha infatti ricevuto il primo Tapiro d’oro della nuova edizione, consegnato come di consueto da Valerio Staffelli durante la puntata del 25 settembre. Per la conduttrice si tratta del nono ricevuto durante la sua lunga carriera, ma pare non aver gradito particolarmente l’arrivo del riconoscimento, come ha fatto sapere su Instagram ai suoi follower.

Ilary Blasi e la consegna del suo nono Tapiro d’oro

Striscia La Notizia ricomincia in grande stile con una consegna davvero speciale: nella puntata in onda lunedì 25 settembre Valerio Staffelli come di consueto assegnerà il primo Tapiro d’oro della nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci.

A riceverlo sarà Ilary Blasi, che nella sua lunga carriera del riconoscimento è stata insignita ben nove volte, superando anche l’ex Francesco Totti, che è fermo a otto. L’inviato di Striscia le chiede se anche lei è stata “dursizzata” da Mediaset – facendo chiaramente riferimento all’allontanamento dalla rete di Barbara d’Urso – e Blasi risponde: “Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”.

Staffelli ne approfitta per chiederle anche della ormai famigerata storia dei Rolex. “Ora dovrete tenerli in affidamento “congiunto””, la incalza l’inviato. “Non ci ho capito niente, faremo come con i figli”, replica ironicamente la conduttrice, che rivela anche: “Non è vero che non si sa il numero degli orologi: presto lo scoprirete”, lasciando intendere che nuovi dettagli emergeranno presto, forse dalle prossime udienze in tribunale.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

La stoccata su Instagram all’ex Francesco Totti

La notizia della consegna del Tapiro d’oro è stata anticipata dalla stessa Ilary sui social: su Instagram infatti la conduttrice si è mostrata in auto con il premio, ironizzando (neanche troppo) sull’arrivo di questo ennesimo riconoscimento.

Nella sua lunga carriera televisiva la conduttrice ne ha ricevuti diversi, a causa di alcune gaffe e scivoloni avvenuti durante le sue trasmissioni: per questo li ha sempre accettati con la sua consueta autoironia, caratteristica che la contraddistingue. Questa volta però Blasi sembra non aver gradito particolarmente la consegna, come ha fatto intendere tra le storie di Instagram.

“Sono in compagnia di un amico speciale: eccolo qui, fresco, fresco, il tapiro me l’ha portato Valerio Staffelli – ha detto inquadrando il premio -. Ma mi viene un dubbio: Valerio sei sicuro che sia per me? Io qualche dubbio ce l’avrei!”. In molti hanno subito ipotizzato che la frecciatina di Ilary fosse rivolta all’ex marito, che solo pochi giorni fa sono stati sorpresi in pubblico a spiare le foto della Blasi sui loro cellulari.

Anche in quel caso la conduttrice non si era lasciata sfuggire l’occasione per fare una stoccata a Totti e alla sua nuova compagna, quando con la sua solita ironia, durante una visita oculistica ha fatto sapere ai suoi fan: “Dovrò spiare meglio!”.