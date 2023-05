Ilary Blasi vola in Marocco con Bastian: un lungo weekend d’amore

Weekend romantico per Ilary Blasi e Bastian Muller, che in questi giorni sono in Marocco per una vacanza. La conduttrice ha approfittato del lungo ponte del Primo Maggio per concedersi un fine settimana d’amore con il suo compagno, documentando su Instagram i momenti più belli di questi giorni.

Ilary Blasi, weekend romantico con Bastian in Marocco

Non potrebbe andare meglio la storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller: dopo la separazione da Francesco Totti, la conduttrice ha ritrovato il sorriso e la serenità, come ha dimostrato anche durante le ultime puntate dell’Isola dei Famosi.

E proprio in occasione del lungo ponte del Primo Maggio, durante il quale il reality show non andrà in onda, Ilary è volata in Marocco insieme al suo compagno. Un modo per trascorrere un fine settimana d’amore (e di passione) e per continuare i festeggiamenti per il suo 42esimo compleanno, dopo una cena romantica a lume di candela.

La conduttrice ovviamente ha documentato i momenti più belli della sua vacanza su Instagram: si è lasciata immortalare durante romantiche passeggiate sui cammelli tra le dune nel deserto insieme a Bastian e qualche selfie da cui traspare la consapevolezza di aver ripreso in mano la sua vita, dopo un periodo difficile.

Non è mancato anche uno scatto che mostra i suoi outfit mozzafiato: la showgirl si è fatta fotografare con un abito leopardato molto seducente, probabilmente sfoggiato per una cena da ricordare insieme all’imprenditore tedesco.

Il primo compleanno con Bastian Muller

Per Ilary Blasi si tratta del primo compleanno trascorso con Bastian Muller: i due hanno trascorso una serata unica con una cena a lume di candela. La conduttrice ha pubblicato un video che la ritrae mentre si dirige verso un tavolo ricco di petali. Solo una delle sorprese dell’imprenditore tedesco per la sua compagna, dopo il selfie di coppia che li vede stretti in un tenero abbraccio.

“Buon compleanno amore mio”, ha poi scritto Bastian a corredo della foto, ricondivisa da Ilary: un’istantanea che dimostra tutta la loro felicità, adesso che la tempesta è passata e che la coppia può godersi il loro amore senza alcuna intrusione.

Ombre all’orizzonte per la coppia?

Mentre Ilary e Bastian si stanno godendo il loro amore, lasciandosi trasportare dalla passione di questo sentimento. Ma pare che Totti non sarebbe felice della situazione, soprattutto perché pare che il nuovo compagno della conduttrice abbia un rapporto speciale con la piccola Isabel, la sua ultima figlia. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi avrebbero fatto infuriare l’ex Capitano della Roma.

E nel frattempo continuano le udienze in tribunale per la separazione dall’ex calciatore: la villa all’Eur è andata alla conduttrice, mentre è stato stabilito che l’affidamento dei figli è congiunto. A queste condizioni si aggiunge anche un assegno di mantenimento fissato nella quota di 12.500 euro al mese.

E pare che proprio che questa somma abbia fatto storcere il naso a Noemi Bocchi, come si legge su Dagospia: “Come raccontano le amiche di Noemi, l’accordo Bernardini-Simeone era economicamente più vantaggioso per il portafogli dell’ex capitano giallorosso. Ma l’accanita Noemi lo bocciò perché lo riteneva troppo esoso (insisteva per 6 mila euro: 2 mila a figlio)”.