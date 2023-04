Separazione Totti – Blasi, Noemi Bocchi non ci sta. Cosa voleva davvero per l’accordo

Fonte: ANSA Ilary e Totti, un amore lungo 20 anni: la loro bellissima storia in foto

Il tribunale ha deciso per quanto riguarda la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma è spuntata un’indiscrezione secondo la quale Noemi Bocchi non sarebbe stata d’accordo con quanto pattuito in precedenza. Le cifre che lei aveva suggerito sarebbero state nettamente più basse di quanto poi è stato deciso, per il momento in maniera provvisoria, dal tribunale civile di Roma.

Separazione Totti – Blasi: come è andata e cosa suggeriva Noemi Bocchi

È notizia delle scorse ore il pronunciamento, per il momento provvisorio, del tribunale civile di Roma in merito all’accordo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Nel dettaglio è stato stabilito che la villa all’Eur va alla conduttrice e che l’affidamento dei figli è congiunto. Si aggiunge anche un assegno di mantenimento fissato nella quota di 12.500 euro al mese.

A pubblicare qualche indiscrezione in più è stato Dagospia che, in un articolo, spiega come le cose sarebbero andate diversamente se l’ex capitano della Roma avesse chiuso l’accordo mesi fa con condizioni per lui più vantaggiose. Si legge su Dagospia: “Come raccontano le amiche di Noemi, l’accordo Bernardini-Simeone era economicamente più vantaggioso per il portafogli dell’ex capitano giallorosso. Ma l’accanita Noemi lo bocciò perché lo riteneva troppo esoso (insisteva per 6 mila euro: 2 mila a figlio)”.

Quindi, a quanto pare, Noemi Bocchi avrebbe suggerito una cifra che ammonta a poco meno della metà di quanto poi è stato stabilito dal tribunale civile di Roma. E le cose, però, non sono andate esattamente come sperato. Infatti, Dagospia, poi, sottolinea che: “L’importo che ogni mese Totti dovrà bonificare alla Blasi sarà di 12.500 euro con le spese straordinarie da suddividere in 75% e 25. Non basta: il giudice Benedetta Rossi ha deciso che i versamenti dovranno iniziare non da oggi ma da febbraio scorso, dal giorno che lui lasciò la villa coniugale all’Eur”.

Noemi quindi avrebbe voluto tutt’altro, almeno per quanto riguarda la cifra che il tribunale ha poi deciso di far sborsare al Pupone per il mantenimento dei tre figli avuti con la ex moglie.

Separazione Totti – Blasi, hanno voltato davvero pagina

E mentre prendono forma i dettagli della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una cosa è certa: i due hanno voltato davvero pagina.

Ilary è tornata in televisione per la conduzione dell’Isola dei Famosi, ha risposto a diverse interviste ma ha deciso di concentrarsi sul proprio lavoro e meno sull’aspetto personale. Anche all’amica Silvia Toffanin, quando l’ha raggiunta in studio a Verissimo, non ha detto una parola.

In sole due occasioni sono state citati l’ex o il suo legame attuale con Bastian Muller. “So che da casa la gente si sta aspettando che io ti faccia tutte le domande sulla separazione – aveva detto Toffanin – ma non è il tempo, quindi aspettiamo quando sarà il momento giusto”. “E io ti ringrazio per rispettare i miei tempi”, aveva risposto Ilary Blasi.

E poi le era sfuggita una battuta sul nuovo amore. Silvia Toffanin le aveva detto: “Ho visto con i miei occhi che hai voltato pagina e come sempre lo hai fatto con la tua ironia, con la tua intelligenza, che dire…”. Ilary a quel punto non si è fatta sfuggire l’occasione per una frase piena di ironia: “Bastian così!”.

E anche tra Francesco Totti e Noemi Bocchi le cose procedono a gonfie vele, infatti non passano inosservate le immagini pubblicate sull’ultimo numero di Chi in cui si vede la coppia insieme a Fiorella, la mamma di lui. Le due appaiono affiatate e serene, segno che anche “mamma Totti” approva il legame.