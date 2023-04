Separazione Totti – Blasi: il tribunale ha deciso. E lui presenta la mamma a Noemi Bocchi

Fonte: ANSA Ilary e Totti, un amore lungo 20 anni: la loro bellissima storia in foto

La separazione Totti – Blasi comincia a prendere forma: è delle scorse ore la decisione, solo provvisoria, del tribunale civile di Roma che riguardano l’assegno di mantenimento spettante a Ilary Blasi, l’affidamento dei figli, e la tanto chiacchierata villa all’Eur. Intanto, Francesco Totti ha presentato Noemi Bocchi alla madre e, secondo quanto svelato in esclusiva dal settimanale Chi, tra le due donne ci sarebbe una grande sintonia, come dimostrato anche dalle foto in uscita sul numero di questa settimana.

Separazione Totti – Blasi: la decisione del tribunale

Nessuna sorpresa è arrivata dalla prima decisione provvisoria del tribunale civile di Roma, in merito alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Infatti, come si diceva da tempo, a Ilary va la villa all’Eur, nella quale, per mesi, secondo indiscrezioni, la ex coppia avrebbe vissuto vite separate prima dell’annuncio ufficiale, senza quasi mai incontrarsi, date le dimensioni. L’affidamento dei figli resta condiviso, su questo gli ex coniugi sono sempre stati d’accordo, e continueranno a risiedere all’Eur insieme alla mamma.

L’unica sorpresa riguarda l’assegno di mantenimento, mai richiesto dai legali di Ilary Blasi, ma che il tribunale ha fissato per ben 12.500 euro al mese, per il sostentamento dei figli Chanel, Cristian e Isabel. Secondo quanto abbiamo saputo nelle ultime settimane, nel mese di marzo gli avvocati della ex coppia hanno smesso di trattare e le decisioni ora sono nelle mani dei giudici, e queste potrebbero rimanere tali fino alla fine del processo.

Una storia che ha lasciato l’amaro in bocca a molti, e che ha visto la fine di una fiaba tanto amata dal pubblico e dai rotocalchi rosa. Ora restano solo azioni legali, frecciatine televisive e sui giornali, e l’amore per i figli, che nessun divorzio potrà mai intaccare, o almeno si spera.

Fonte: Ufficio Stampa Chi

Francesco Totti presenta Noemi Bocchi alla madre

Se Ilary Blasi sembra innamoratissima del suo Bastian Muller, Francesco Totti non perde tempo con la fidanzata Noemi Bocchi, che da mesi è entrata ormai a pieno regime nella sua vita, pubblica e sociale. Per questo, non ci stupisce vedere la donna insieme alla madre dell’ex calciatore, la signora Fiorella. Le due sono state immortalate, insieme a Totti, mentre si recano insieme nel ristorante Isola del Pescatore, sul litorale romano, per la

festa di compleanno di un amico storico di Francesco.

Fonte: Ufficio Stampa Chi

L’esclusiva, in uscita sul numero di questa settimana del settimanale Chi, ci mostra “suocera” e “nuora”, molto affiatate e sembra esserci il sereno tra loro. Secondo quanto rivelato nell’articolo, la signora Fiorella sembra avere un debole per Noemi, rivelandosi molto affettuosa nei suoi confronti, tanto da elargire sorrisi e qualche timido abbraccio. Nei mesi scorsi, invece, si era parlato di rapporti tesi tra la madre di Totti e Ilary Blasi, e non solo negli ultimi tempi, ma da sempre. Infatti, pare che Fiorella non abbia mai amato particolarmente l’unione di suo figlio con una “ballerina”, e che dunque sia stata decisiva anche durante la separazione. Sarà vero? Ormai poco importa, la signora e Noemi Bocchi ora sembrano affiatate, e probabilmente le rivedremo spesso insieme.