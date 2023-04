Ilary Blasi a “Verissimo”, le parole su Totti deludono Silvia Toffanin. Bordata per Bastian

La sua intervista a Verissimo era tra le più attese della stagione, ma chi voleva scoprire i dettagli sulla sua chiacchieratissima separazione è rimasto deluso. Ilary Blasi è tornata nel salotto di Silvia Toffanin per parlare della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, senza cedere alle provocazioni dell’amica e conduttrice del programma del weekend di Canale 5.

Ilary Blasi, le parole su Totti a “Verissimo”

È arrivata raggiante nel suo abito aderente di jeans, con degli occhiali da sole e un grande sorriso a illuminare lo studio: Ilary Blasi è tornata nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin per un’intervista che tutti aspettavano con ansia. Gli spettatori però hanno dovuto fare i conti con un muro: la conduttrice nella sua prima intervista televisiva dopo la separazione dell’anno non ha ceduto alle “provocazioni” dell’amica.

E ha deciso di non esporsi e di non pronunciare neanche una parola sulla rottura con Francesco Totti, rimandando a un momento migliore le dichiarazioni della “sua verità” sulla vicenda. “So che da casa la gente si sta aspettando che io ti faccia tutte le domande sulla separazione” ha spiegato Toffanin “ma non è il tempo, quindi aspettiamo quando sarà il momento giusto”. “E io ti ringrazio per rispettare i miei tempi“, ha commentato Blasi.

L’ultima volta che era stata ospite nel salotto di Canale 5 (era il marzo del 2022) aveva difeso a spada tratta il suo matrimonio, condannando chi diffondeva fake news sulla storia d’amore con l’ex calciatore. Ma a distanza di un anno tutto è cambiato, sebbene non ne abbia voluto parlare. Lo ha fatto notare anche l’amica Michelle Hunziker, che con un videomessaggio ne ha elogiato la forza: “Come me tu sei bravissima a nascondere le sfumature della tue fragilità“.

Ilary Blasi, tutto pronto per l’Isola dei Famosi

Nel frattempo Ilary è pronta per iniziare la sua nuova avventura, quella con l’Isola dei Famosi. La conduttrice, ormai al timone da qualche anno, continuerà a conquistare il suo pubblico con la sua genuinità e la sua ironia: “Io sono una distratta, mi viene sempre sonno presto: forse mi sento un po’ troppo a mio agio in quello studio”.

Poi ha parlato dei nuovi naufraghi: “Mi piace molto il cast di quest’anno, hanno tutti diversi caratteri e diverse personalità”, ha confessato ai microfoni di Verissimo, curiosa come sempre di scoprire come si evolveranno le dinamiche di gruppo.

A sorpresa, in studio, è poi arrivata Cristina Scuccia, pronta a mettersi in gioco con questa nuova avventura: “È un atto d’incoscienza pura, sarà l’occasione per affrontare tutte le mie paure. E sul costume vi stupirò: eviterò il bikini, non mi sentirei a mio agio, sarò composta con pantaloncini e t-shirt. L’importante è vivere questa esperienza dando il mio massimo: al mio rientro sarò una Cristina diversa, sarà un upgrade per la mia crescita personale”.

La frecciata su Bastian a Silvia Toffanin

Non poteva poi mancare un riferimento al nuovo compagno di Ilary Blasi, Bastian Muller, l’uomo che è riuscito a far tornare il sorriso alla conduttrice dopo la fine di un matrimonio lungo vent’anni. Per questo Silvia Toffanin ha cercato di indagare e strappare una piccola confessione all’amica.

“Ho visto con i miei occhi che hai voltato pagina e come sempre lo hai fatto con la tua ironia, con la tua intelligenza, che dire…”. Immediata la replica di Ilary, che ha colto la palla balzo per una battuta delle sue: “Bastian così!“, uscendo dallo studio e troncando ogni tentativo di intromissione sulla sua vita privata (almeno per il momento).