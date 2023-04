Ilary Blasi, la verità sull’assegno di mantenimento di Francesco Totti

Una Guerra dei Roses in piena regola: così si può descrivere la separazione in atto tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo l’udienza segreta del 31 marzo, un incontro durato ben quattro ore, l’ex coppia d’oro sarebbe in lotta, e per diversi motivi. In seguito alle notizie sulle presunte cifre dell’assegno di mantenimento, i legali di Ilary Blasi hanno affidato una nota all’Ansa, smentendo di fatto la notizia.

Ilary Blasi, la smentita sull’assegno di mantenimento per i figli

Le trattative per l’assegno di mantenimento per i figli e per la spartizione del patrimonio sono appena iniziate. Ormai, sono trascorsi diversi mesi dalle prime indiscrezioni sulla crisi, sui presunti tradimenti, e dalla conferma della separazione. Negli ultimi giorni si è discusso della presunta cifra richiesta da Ilary Blasi per il mantenimento, ma la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di non rimanere in silenzio.

“In merito alle illazioni di alcune testate, i legali della conduttrice Ilary Blasi, avvocati Simeone e Rossi, sono costretti a precisare che la Signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il Signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine”. Inoltre, hanno aggiunto che “ancora una volta si tenta di dare un’immagine della Signora Blasi in contrasto con quella reale”.

Ilary Blasi e Francesco Totti, i temi dell’udienza segreta

Il 31 marzo si è svolta una udienza “segreta” in tribunale: la data non è stata resa pubblica per proteggere l’ex coppia, che ormai è al centro delle indiscrezioni da troppo tempo. Alcuni dettagli sono trapelati, però: come le discussioni per la spartizione del patrimonio. La presunta cifra (dai 12,000 ai 15,000 euro) è stata smentita direttamente dall’interessata. Non solo: è stata smentita anche la presunta richiesta della Blasi di portare l’assegno per i figli a 20,000 euro.

A pronunciarsi a breve dovrebbe essere Simona Rossi, il giudice: soprattutto, infatti, devono essere presi quei provvedimenti provvisori e urgenti che andrebbero poi a regolare la vita dei figli. Un aspetto importante, però, c’è e va sottolineato: Ilary e Francesco sono d’accordo per l’affidamento congiunto. Il loro desiderio è sempre stato quello di proteggerli dal clamore della stampa.

A chi andrà la villa all’Eur

C’è poi un’altra situazione enormemente delicata, ovvero a chi spetterà la villa all’Eur. Francesco Totti ormai si trova a Roma Nord, dove ha scelto di trasferirsi insieme alla nuova compagna, Noemi Bocchi. Invece, Ilary Blasi è rimasta nella villa insieme ai tre figli. Negli ultimi tempi, però, si è aggiunta un’altra persona: Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui ha ritrovato il sorriso. E Totti è rimasto “metaforicamente” fuori di casa.

Totti non sarebbe affatto felice della situazione, tutt’altro. L’udienza segreta si è svolta proprio in concomitanza con gli scatti di “famiglia” con Ilary, Bastian e la piccola Isabel. Queste foto avrebbero fatto adirare Totti, tanto da dire: “Bastian non dorma nel mio letto”. La pace, così come un accordo comune, sembra davvero lontana. Ci sarà modo di ricucire i rapporti? Per il momento, purtroppo la risposta è no. Ma il tempo è sempre un buon amico.