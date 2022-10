Francesco Totti trasloca da Noemi Bocchi (indiscrezione): il nuovo attico extra lusso

Nuova vita per Francesco Totti: a pochi mesi dalla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi, ha deciso di voltare pagina e ricominciare da zero. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex calciatore giallorosso avrebbe intenzione di trasferirsi e avrebbe adocchiato un attico extra lusso in una zona completamente diversa della Capitale, lontana da dove ha vissuto finora – e dove probabilmente rimarrà la bella conduttrice romana. Ma c’è di più: pare che Totti abbia già in mente di andare a convivere con Noemi Bocchi.

Francesco Totti, il nuovo attico extra lusso

Per molti anni, Francesco Totti ha vissuto tra l’Eur e Casal Palocco insieme alla sua famiglia. Ma la fine del matrimonio con Ilary Blasi ha messo in discussione anche quello che è sempre stato il suo porto sicuro: se, almeno per il momento, la conduttrice parrebbe intenzionata a rimanere nella villa romana dove i loro figli sono cresciuti, Totti ha voglia di cambiare. Secondo alcune indiscrezioni, l’ex capitano giallorosso avrebbe già individuato quella che potrebbe diventare la sua nuova abitazione, e questa volta si trova nel quadrante nord della Capitale, lontana dai luoghi in cui ha lasciato il cuore.

Le voci parlano di un attico situato nel cuore di Vigna Clara, prestigioso quartiere romano. Pare che Francesco abbia scelto di affittare un appartamento all’interno di un elegante comprensorio dotato di tutti i comfort, tra cui una piscina e diversi campi da tennis. Forse, per pensare ad un acquisto è ancora presto: ma il desiderio di allontanarsi dalla sua vecchia vita è ormai forte, così come – probabilmente – quello di approcciarsi sempre di più agli affetti e ai posti che sembrano parlare di Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, prove di convivenza?

Noemi, infatti, abita in un appartamento immerso nel verde nel quartiere residenziale di Cortina D’Ampezzo, anch’esso a Roma Nord. O forse ci abitava: le indiscrezioni rivelano che Francesco Totti avrebbe addirittura intenzione di andare a convivere con la sua nuova compagna, probabilmente proprio nell’attico di Vigna Clara su cui avrebbe messo gli occhi. A dir la verità, c’è chi giura di averlo già visto aggirarsi per il quartiere, ed è solo questione di tempo prima che qualcuno avvisti anche Noemi. D’altra parte, i due non hanno più voglia di nascondersi: sebbene non abbiano mai reso ufficiale la loro relazione, per il compleanno di Totti sono stati fotografati insieme in un abbraccio che non lascia alcun dubbio sui loro sentimenti.

Divorzio Totti-Blasi, cosa succede ora

Nel frattempo, prosegue la vicenda legale che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Nessuno dei due, almeno per il momento, ha presentato ricorso per un divorzio giudiziale, ma i problemi non si sono fatti attendere. Tanto che la prima udienza in tribunale è stata fissata per venerdì 14 ottobre 2022, con l’obiettivo di discutere non di separazione o di affidamento dei figli, bensì della collezione di borse della conduttrice romana. Ebbene sì, a quanto pare le sue Dior, Chanel e Gucci sarebbero scomparse.

O meglio, Totti ha già spiegato di averle nascoste (custodendole con cura) nella speranza di utilizzarle come merce di scambio per riavere indietro la sua collezione di Rolex, che gli sarebbe stata sottratta dalla Blasi. La quale, dal suo canto, ha negato ogni accusa. Insomma, i cocci di un grande amore ora sembrano celare solamente una diatriba che nulla ha a che fare con i sentimenti, ma soltanto con il valore affettivo ed economico di qualche pezzo da collezione.

Sulla vicenda Totti-Blasi c’è anche lo zampino di Striscia la notizia, che si prepara a lanciare un nuovo episodio della loro versione deepfake, grazie all’interpretazione di Francesca Manzini. Nel corso della puntata di lunedì 10 ottobre, infatti, la comica veste nuovamente i panni di Ilary Blasi per rilasciare “dichiarazioni esclusive” sulle tanto chiacchierate foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi, paparazzate alla cena per il compleanno del Pupone. “Francesco si sta allenando a cenare al buio perché con il divorzio non gli lascio manco i soldi per pagare la luce” – è uno dei commenti allo scatto che vede i due innamorati mangiare a lume di candela.