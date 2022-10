Ilary Blasi tira in ballo Totti su Instagram: la frecciata sui Rolex

La battaglia a distanza tra Ilary Blasi e Francesco Totti prosegue. Il loro divorzio continua a incuriosire i fan, che seguono con attenzione tutti i capitoli di questa vicenda che un po’ lascia di stucco.

Averli conosciuti come coppia per 20 anni e ritrovarli ora su barricate opposte regala sensazioni strane. Ecco, dunque, che la conduttrice risponde su Instagram alla prima cena pubblica di Francesco e Noemi Bocchi, facendo impazzire i suoi follower.

Ilary Blasi e i Rolex, il tag per Totti

Difficile pensare si tratti di una coincidenza. Ilary Blasi si regala un sorriso su Instagram, taggando l’ex Francesco Totti, nel giorno in cui Diva e Donna pubblica le foto della cena tra lui e la nuova compagna, Noemi Bocchi.

Passando dinanzi a un negozio di Rolex, non riesce a trattenere l’ironia e decide di girare un breve video. Il gesto non può essere confuso. La mano che arraffa e il riferimento che va alle parole dell’ex capitano della Roma.

Al Corriere della Sera aveva infatti accusato la Blasi d’aver svuotato la cassetta di sicurezza con i preziosi orologi: “Non ha lasciato neanche le scatole o le garanzie. Alcuni Rolex sono di grande valore. Dice io glieli abbia regalati, ma se sono da uomo”.

È sempre più chiaro come l’idea di lavare i panni sporchi in famiglia sia ormai ben lontana dalle loro intenzioni. Il vaso di Pandora è stato aperto e ormai non si torna più indietro. Totti ha spiegato di voler restare in silenzio dopo quell’intervista.

Ora però sembra il momento di Ilary per togliersi qualche sassolino. Divertita su Instagram, la presentatrice ha anche taggato Francesca Manzini, cha a Striscia la Notizia si è specializzata nella sua imitazione. Di certo le sta offrendo del materiale prezioso.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, foto a cena

Il 27 settembre scorso Francesco Totti ha festeggiato il suo primo compleanno senza Ilary Blasi. I due si sono detti addio ormai da un po’ e lui ha deciso di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi Bocchi.

Sono state pubblicate le foto che li ritraggono a cena per i 46 anni di lui. Festeggiamenti avvenuti proprio nel ristorante di Santa Severa che negli anni aveva visto consolidare l’unione dell’ex coppia più bella d’Italia. Pare sia proprio qui che il “Pupone” abbia chiesto a Ilary di sposarlo.

Alla festa hanno preso parte anche i figli degli ex più chiacchierati d’Italia. Cristian, Chanel e Isabel hanno trascorso la serata con il padre e i suoi amici più intimi.

Dei due si continuerà a parlare, inevitabilmente, fino a quando le loro strade non si divideranno una volta per tutte. Nel frattempo le voci proseguiranno sul loro conto, provenienti da fonti differenti.

Avendo citato Striscia la Notizia, non si può non sottolineare come Flavia Vento sia “tornata all’attacco”. Valerio Staffelli le ha consegnato il tapiro e lei ha lanciato una provocazione: “Un giorno, quando vorrò farlo, parlerò. Spero che da qualcuno arriveranno delle scuse”.

Fu molto chiacchierata la vicenda, poi finita nel dimenticatoio e bollata come fasulla, del presunto tradimento di Totti con Flavia Vento, un mese prima del matrimonio. Oggi i fan sanno molto di più sulle nozze dei due e credere alla showgirl non sembra così impossibile.

