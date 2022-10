Tapiro a Flavia Vento, vera vittima del caso Totti-Blasi

Fonte: IPA Flavia Vento

Nella puntata di lunedì 3 ottobre 2022 di Striscia la Notizia, Flavia Vento riceve il Tapiro d’oro per il caso Francesco Totti-Ilary Blasi. Valerio Staffelli raggiunge quindi la showgirl per via delle voci che in questo periodo sono tornate a galla in riferimento al presunto tradimento del calciatore di tanti anni fa. Flavia Vento, però, non le manda mai a dire, e la sua reazione è a dir poco prevedibile.

Flavia Vento, perché ha ricevuto il Tapiro d’Oro

La storia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra non riuscire a vedere una fine, e ogni giorno si aggiungono dettagli e problemi, soprattutto a livello mediatico, per quanto riguarda la gestione della situazione sicuramente delicata.

Ma cosa c’entra Flavia Vento con l’amatissima ex coppia? In molti ricorderanno il caos scatenato nel 2005 da Fabrizio Corona, il quale aveva lanciato una vera e propria bomba sulla relazione tra l’ex calciatore e la conduttrice. Stando a quanto riportato da lui, a un mese prima delle nozze, Francesco Totti avrebbe tradito Ilary Blasi proprio con la showgirl Flavia Vento.

Un gossip destinato a tornare indietro in tempi record, così come era arrivato sui giornali e in televisione, ma che adesso, a distanza di molti anni, sembra essere tornato a galla dopo la separazione ufficiale e le varie lotte tra ex.

Fonte: Ufficio Stampa Striscia La Notizia

“Si è attapirata dopo che Ilary ha detto che se avesse parlato (dei tradimenti di Totti, ndr) avrebbe rovinato cinquanta famiglie?”, questa la domanda di Valerio Staffelli a Flavia Vento durante la puntata di Striscia la Notizia del 3 ottobre 2022 (Canale 5, ore 20.35), la quale, di tutta risposta, replica in un modo molto prevedibile. “Io non ho famiglia e sono casta da dieci anni. Un giorno, quando vorrò parlare, parlerò. E spero che da qualcuno arriveranno delle scuse“.

Triangolo Totti-Blasi-Vento: quanto c’è di vero

Tutti, in passato, avevano dato per scontato che il gossip sul presunto tradimento di Francesco Totti con Flavia Vento non avesse un fondo di verità; la storia, però, aveva toccato talmente tanto Ilary Blasi che nel 2018 è stato proprio questo il fulcro di una discussione televisiva tra la conduttrice e Fabrizio Corona.

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice si era infatti ritrovata ad affrontare l’imprenditore rinfacciandogli tutto il caos scatenato con quel presunto gossip, mostrandosi assolutamente convinta del fatto che quella storia non fosse altro che pura invenzione. Flavia Vento, in quell’occasione, aveva commentato l’accaduto durante un’intervista al programma Nemo su Rai Due: “No comment. Che devo dire? Sono passati 13 anni. La vicenda non mi interessa più, adesso penso solo a salvare gli animali”, aveva spiegato.

Oggi, però, nonostante di anni ne siano passati diciassette, Flavia Vento è nuovamente al centro del gossip con il suo Tapiro da parte di Striscia la Notizia. Inevitabile, perché parliamo della separazione dell’anno che ha destato interesse in tutta Italia e che ogni giorno vede spuntare nuovi dettagli su questioni personali; ed è l’affaire sui tradimenti, unito alle questioni legate a tribunali e avvocati, che sembra essere quello di maggior interesse.