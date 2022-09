“È in arrivo un colpo di scena”. Ilary Blasi, la strategia per salvarsi

Ilary Blasi ha cambiato il suo modo di comunicare negli ultimi mesi. Lo abbiamo notato più volte: una maggiore sicurezza di sé, un’apertura che in effetti prima non era così evidente. Secondo gli esperti, la scelta sarebbe dettata da una strategia: non vuole passare come la vittima o la carnefice della situazione. In qualche modo, dopo aver chiuso con Francesco Totti, si è costruita una sua narrazione di mamma e donna single e in carriera.

Ilary Blasi, la strategia comunicativa

Negli ultimi mesi, abbiamo visto una Ilary Blasi rinnovata, diversa, e in qualche modo in grado di splendere di luce propria, e non di luce riflessa. Sempre più presente ed estremamente dinamica, non si è negata nulla: dalle vacanze fino alle passeggiate in centro a Roma, per la prima volta senza Francesco Totti al suo fianco, si sta concentrando sulla sua persona.

Questa sarebbe, in realtà, una vera e propria strategia comunicativa. La separazione da Totti non è stata facile: dopo le prime voci di crisi, la Blasi è andata in televisione a smentire a Verissimo dalla sua cara amica Silvia Toffanin. Il Messaggero ha voluto fare luce sulla questione, ponendo delle domande ben precise agli esperti di comunicazione. “Non vuole fare la donna vittima, non tanto delle vicissitudini, quanto della situazione”, ha chiarito Klaus Davi.

La potenza dei social

I social network sono ormai lo specchio della nostra realtà. E Ilary Blasi non può in alcun modo perdere potere. “Non subisce la narrazione, che l’ha vista accusata di aver dato inizio alla crisi coniugale, ma passa al contrattacco”. Naturalmente, si è posto l’accento sulla “diversità” tra Totti e la Blasi. Francesco, star internazionale del mondo del calcio, può fare affidamento su un altro tipo di potenza mediatica.

Allo stesso tempo, la conduttrice ha bisogno di salvare i contratti pubblicitari. Come può farlo? Senza cedere terreno e soprattutto senza immischiarsi in drammi pubblici, o rilasciando delle dichiarazioni che possano poi essere sfruttate contro di lei. In breve, se vuoi vincere, non devi dire niente, ma devi mostrare tutto. Come sta facendo la Blasi.

La verità di Ilary Blasi: il colpo di scena che aspettiamo

Secondo Klaus Davi, tuttavia, dobbiamo attenderci un colpo di scena. “Credo che quello che vediamo ora sia per preparare un colpo di scena. Mi aspetto un messaggio o una video-intervista in cui racconterà la sua verità“. Non è esclusa questa possibilità, che in realtà è sempre stata ventilata, tanto che ci si aspettava il nome della Blasi tra i primi ospiti della nuova stagione di Verissimo, ma così non è stato.

Tuttavia non dovremo attendere molto secondo Davi. Effettivamente, una replica ci sarà: rimane da “scoprire” dove e quando, ma soprattutto in quale modo. Del resto Totti stesso è stato criticato per la sua intervista rilasciata al Corriere della Sera. Non è una decisione che Ilary prenderà alla leggera e studierà ogni gesto e parola, per evitare qualsiasi ripercussione sulla sua persona e sulla sua carriera, ma soprattutto sui suoi figli, gli unici che Ilary e Francesco hanno sempre detto di voler proteggere a ogni costo.