“Ilary Blasi vorrebbe dire la verità sul divorzio in TV”. E Totti non si pente del passato

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è – volente o nolente – il tema del momento. Nonostante l’ex coppia non abbia più parlato dopo i comunicati su Ansa, continuano a essere condivise voci e indiscrezioni, soprattutto su Noemi Bocchi, la fiamma dell’ex calciatore, e le dinamiche della separazione. Stando alle ultime notizie, la Blasi sarebbe pronta a parlare in televisione del suo divorzio.

Ilary Blasi vorrebbe parlare in televisione del divorzio da Totti

Il condizionale è d’obbligo, anche perché manca l’ufficialità. A riportare la trattativa di Ilary Blasi è stato il settimanale Nuovo, che ha sottolineato come la conduttrice stia discutendo con la sua cara amica Silvia Toffanin per un’intervista a Verissimo. E non è un caso. Ebbene, sì: torniamo insieme indietro nel tempo. Iniziano le prime voci, viene scoperto il nome di Noemi Bocchi, Francesco Totti ammette che sono tutte fake news.

Poi, la Blasi va in televisione, a Verissimo: sguardo fiero, spalle dritte. Dice che è tutto falso, che non c’è crisi, non ci sono terze persone. Ma il castello cade nel momento in cui Chi riesce a scattare delle foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi. La notizia di Dagospia sull’addio, i comunicati disgiunti su Ansa. E ora sarebbe questo il desiderio della conduttrice: andare in televisione e dire la verità, proprio a Verissimo.

Francesco Totti non si pente: “Le ho dato tutto”

“Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”. Sono state queste le parole di Francesco Totti, confidate all’amico Alex Nuccetelli, il pr romano che gli ha presentato Ilary nel 2002. Non c’è traccia di pentimento nella frase dell’ex Capitano della Roma: nessun segno di cedimento. La loro storia d’amore è stata grandiosa, bellissima, pazzesca. E probabilmente entrambi lo sanno. Secondo il Corriere della Sera, Totti sarebbe pronto a parlare da un momento all’altro. A dire la sua verità.

Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi alla stessa festa

Quello che si sta cercando di fare nelle ultime settimane è di ricostruire una dinamica che – forse – non conosceremo mai davvero. Era l’ottobre del 2021 quando Totti e la Blasi si trovavano in un locale romano, a una festa: c’era anche Noemi Bocchi. Il filmato della festa è stato condiviso da Nuccetelli sui social: al Corriere della Sera, ha in ogni caso rivelato di non essere a conoscenza del flirt del Capitano.

“Se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh. Certo, Noemi è una bella donna, la guardavano tutti. Io non so proprio come si sono ridotti così, forse Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo“.

Quello che mostrano i giornali è un flirt che tutti conoscevano, in realtà. Ma che hanno deciso di nascondere, un po’ come la polvere sotto il tappeto. Totti avrebbe portato Noemi negli stessi posti in cui è stato con l’ex moglie. Non era un segreto, a Roma: almeno, così si mormora. Ora, non rimane che scoprire chi tra Francesco e Ilary parlerà per primo.