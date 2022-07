La furia di Totti: “È pronto a parlare”. Il rapporto teso con Ilary Blasi

Dopo il comunicato Ansa, in cui hanno annunciato la separazione in modo disgiunto, è calato il silenzio sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. O almeno sono proprio i diretti interessati a non aver più parlato. Soprattutto l’ex calciatore, che si è chiuso nella sua villa, lontano da tutti e da tutto. Ma adesso sarebbe pronto a parlare, secondo alcune indiscrezioni. Una vera e propria furia, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni che vedrebbero coinvolta la figlia più piccola, Isabel.

Francesco Totti è pronto a parlare dopo la separazione da Ilary Blasi

A condividere la rabbia dell’ex calciatore e Capitano della Roma è stato il Corriere della Sera. Pare, infatti, che la capacità di sopportazione di Francesco Totti sia ormai al limite. Che non riesca più a stare in silenzio, soprattutto dopo gli ultimi scoop di Chi. “Presto potrebbe parlare, magari tra 48 o 72 ore. E saprà farsi sentire”. La storia d’amore tra Totti e la Blasi è ormai giunta al tramonto.

Lei ha tolto la fede, non prima di aver difeso proprio il suo matrimonio in diretta televisiva a Verissimo, nel salotto della sua grande amica Silvia Toffanin. Ma cos’è che ha scatenato la furia di Francesco? Pare che la Blasi abbia scoperto del tradimento a seguito di alcune frasi della figlia Isabel, che “aveva due nuovi compagni di gioco“, proprio i figli di Noemi Bocchi. Da lì ha scelto di rivolgersi a un investigatore privato per capire cosa stesse succedendo al suo matrimonio.

Il rapporto con Ilary Blasi è sempre più teso

Ci sarebbe di più, tuttavia. Secondo alcune fonti vicino a Totti, infatti, sarebbero solo illazioni. “Castronerie, bufale, maldicenze senza fondamento”. Ed è proprio questo ad averlo fatto scattare, infuriare, arrabbiare. Oltre ogni limite. Intanto, il legame con Ilary Blasi è ormai sgretolato e non ci sarebbe modo di ricucire i rapporti, quantomeno per evitare problemi.

La conduttrice, dopo essere volata in Tanzania, è andata in vacanza a Sabaudia, facendo un po’ uno sgarbo a Totti. La prima a mostrarsi in spiaggia, nella stessa cornice che li ha visti innamorati, è stata lei, condividendo delle foto su Instagram. Nessuno scoop per i paparazzi, nessuna foto.

Non hanno ancora avviato le trattative del divorzio

Quel che è certo è che l’ex coppia sta prendendo tempo, e i motivi possono essere tanti. La Blasi non ha voluto sedersi subito al tavolo delle trattative, una volta tornata dalla Tanzania, ma ha preferito andare al mare per rilassarsi e per rinascere completamente, facendo aperitivo, stando in spiaggia, giocando con sua figlia. La sua prima estate senza l’ex marito. E la conduttrice non ha intenzione di cedere alla narrazione della donna tradita.

Del resto, la Blasi è sempre stata una donna forte, da cui prendere spunto ed esempio. E anche in un momento così duro sta dimostrando di avere il coraggio di andare oltre quel che si legge sui giornali. Lo fa per se stessa, per la sua famiglia. Per il divorzio c’è tempo. Ora è il momento di rinascere e di prendersi cura di sé.