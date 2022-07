Divorzio Totti-Blasi: “Non ci sono terze persone”. E parla l’ex di Noemi Bocchi

Che una notizia come il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi finisse nel mirino del gossip era inevitabile. La loro era una di quelle coppie “da manuale” insieme da quasi vent’anni, un cliché per certi versi (la Letterina e il calciatore) ma esempio di un legame solido e profondo. E adesso che la favola d’amore è giunta al capolinea tutti hanno da dire qualcosa: chi sospettava della separazione già da tempo, chi finisce per scontrarsi sui social pur non conoscendoli e chi, al contrario, è vicino all’uno o all’altra e non perde occasione per aggiungere dettagli su quanto accaduto. Proprio come Alex Nuccetelli, grande amico del Capitano e tornato in tv per ulteriori indiscrezioni su Totti e la Blasi, ma anche sulla (presunta) nuova fiamma Noemi Bocchi. E a proposito della giovane donna, anche un suo ex ha deciso di far capolino e dire la sua.

Divorzio Totti-Blasi, Alex Nuccetelli torna a parlare della coppia

Conosciuto ai più come ex marito di Antonella Mosetti, il PR e campione di body building Alex Nuccetelli negli ultimi giorni non si è risparmiato in dichiarazioni a proposito del divorzio della coppia Totti-Blasi, ergendosi a grande amico del Capitano nonché fautore del loro grande amore (ha ribadito con orgoglio di essere stato proprio lui ad averli fatti conoscere). Nuccetelli aveva già ammesso il profondo dispiacere per tale separazione, lasciandosi andare a dettagli che non erano piaciuti a Melory Blasi, sorella di Ilary: “Credo che ‘certi amici’ farebbero meglio a stare zitti”, aveva scritto in un commento social. E lui, in tutta risposta, aveva replicato in modo piccato.

L’amico del Capitano è tornato a parlare della coppia ospite di Estate in Diretta dove, incalzato dai conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini, ha ammesso senza mezzi termini che la causa del divorzio non sarebbe da addurre alla presenza di un “terzo incomodo”. E il riferimento a Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Totti, è palese: “Io ho finito due storie importanti della mia vita, credo che dopo vent’anni possano accadere tutte le cose – ha detto negli studi Rai -. Secondo me non è vero che ci sono terze persone, soprattutto in rapporti di questa importanza, bellezza e solidità. Loro sono stati due genitori fantastici, da esempio per tanti giovani, che hanno cresciuto i figli nella maniera più genuina del mondo, cercando veramente di fare apparire in loro delle radici di base. Le tentazioni sono tante. Credo che c’è da fare un plauso assoluto a questi due ragazzi così belli e vincenti”.

Un commento piuttosto vago, a dirla tutta. Al quale il PR ha aggiunto un’affermazione sibillina su Francesco Totti, uomo riservato che non parla mai di sé e “non si vanta” dei propri fatti privati, neanche con gli amici più stretti. Insomma, un modo sibillino per dire e non dire che la storia con Noemi Bocchi non sarebbe poi così “presunta”. Di fatto, contraddicendosi.

Totti-Blasi, esce allo scoperto un ex di Noemi Bocchi

Mentre Nuccetelli si prodiga in dichiarazioni su Francesco Totti e Ilary Blasi e il divorzio continua ad infiammare i social, dove fan e detrattori si alternano in discussioni e commenti – in ultimo, chi invita il Capitano a raggiungere Ilary in Tanzania per riunirsi alla famiglia -, sulle colonne di DiPiù ha fatto capolino un ex fidanzato di Noemi Bocchi, più conosciuto di quanto pensassimo.

“Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”, queste le parole di Gianfranco Apicerni che porta con sé un curriculum piuttosto fornito. Da giovanissimo ha partecipato al reality calcistico Campioni, poi ha militato nel Tivoli e, oggi, lavora al fianco di Maria De Filippi che, proprio dopo la rottura con Noemi nel 2011, lo ha messo dapprima sul Trono di Uomini e Donne, poi in sella alla bici come postino di C’è Posta per Te.