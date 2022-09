Ilary Blasi chiude la prima estate senza Totti con un nuovo look pazzesco

Fonte: ANSA Ilary e Totti, un amore lungo 20 anni: la loro bellissima storia in foto

Ilary Blasi ha ripreso in mano la sua vita dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti, e ha deciso di chiudere la prima estate single con un nuovo look pazzesco. La conduttrice si è mostrata nelle storie di Instagram con un taglio più lungo, definito da lei stessa extra long. Pronta a ripartire insomma, mentre i giornali parlano di una guerra legale che sta per scoppiare tra lei e il quasi ex marito.

Il nuovo look di Ilary Blasi

Questa che sta finendo è stata certamente l’estate più difficile per Ilary Blasi: le voci del suo divorzio da Francesco Totti sono diventate una dolorosa realtà. Così la conduttrice, per non dover dare spiegazioni a nessuno, ha preso i suoi figli ed è partita, dalla Tanzania a Sabaudia, dalle Dolomiti al mare della Croazia.

Ora però è il momento di tornare a casa ed affrontare la realtà, e perché no, cambiare look, come fa ogni donna quando ha bisogno di importanti novità. Per questo la Blasi ha mostrato nelle storie di Instagram il nuovo taglio lungo, molto chiaro, e liscio. “Extra long” ha scritto la conduttrice, mostrando le sapienti opere delle sue hair stylist all’opera.

Non solo, la scorsa settimana Ilary ci ha mostrato come sta tornando in forma per la nuova stagione televisiva: “Si riprende” ha scritto mostrando il suo allenamento in palestra post vacanze. C’è da dire che, da dopo la separazione, la Blasi è molto più presente sui social, come a voler dimostrare di essere ancora in carreggiata e tranquilla.

“L’ho trovata più arrabbiata che triste” aveva confidato qualche giorno fa l’amico e collega Alfonso Signorini, e potrebbe essere che questa voglia di novità serva proprio a scacciare via la rabbia, per un matrimonio che si è sgretolato molto in fretta, e per i motivi sbagliati.

Abbiamo imparato a conoscere la grinta di questa donna negli anni, e siamo certi che questo è un nuovo inizio positivo per lei.

Fonte: Instagram

Ilary e Francesco: è guerra

Il divorzio Totti-Blasi ci ha colti di sorpresa, ma è stato rincuorante per i fan della coppia vedere come sono state gestite le cose fino ad oggi: nessuna dichiarazione al vetriolo, niente scontri, una separazione pacifica. Ora, però, tutto sta per cambiare.

I bene informati parlano di un Francesco Totti sul piede di guerra, pronto a scatenare un’aspra battaglia legale ad ogni mossa che non è di suo gradimento da parte dell’ex moglie. Non solo la tanto temuta intervista a Verissimo di Ilary, per ora non confermata, ma anche la possibilità che la presentatrice decida di vivere (almeno durante i periodi di lavorazione dell’Isola dei Famosi) a Milano, con la più piccola dei figli Isabel.

L’ex capitano della Roma non ci sta, e sembra disposto a tutto per fermarla. Per ora, però, sono solo voci, come quella, decisamente più ragionevole, che li vedrebbe alternarsi nella casa all’Eur, per stare a turno con i figli, che non saranno così costretti a vivere un distacco traumatico, e potranno continuare a dormire nelle loro camerette.