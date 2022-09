“Dichiarazione di guerra”: Ilary a Verissimo, la mossa di Totti per fermarla

Fonte: IPA Francesco Totti e Ilary Blasi sul piede di guerra

La guerra vera sta per iniziare per la coppia scoppiata più bollente dell’estate: se fino ad oggi Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto la riservatezza e il silenzio stampa, la conduttrice pare sia pronta a vuotare il sacco nello studio di Verissimo, dopo mesi di illazioni, rumors, voci e smentite. Ilary si confiderà apertamente sul suo divorzio con l’amica storica, Silvia Toffanin, e questa ipotesi, non ancora confermata, fa già tremare l’ex capitano della Roma, che è pronto ad una mossa strategica per fermarla.

Ilary Blasi verso Verissimo: l’intervista che tutti aspettano

La strada scelta fino ad oggi da Ilary Blasi e Francesco Totti per la loro separazione è apparsa sin da subito quella giusta: il silenzio stampa. Una ricerca di privacy in un turbinio di prime pagine con notizie, vere e presunte, e rivelazioni di amici e confidenti, veri e presunti anch’essi.

Tutto è stato fatto per tutelare i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, che inevitabilmente saranno travolti da tutto ciò, specie nelle prossime settimane al loro rientro a scuola, dove saranno sotto gli occhi di tutti. Ora, però, qualcosa sta per cambiare.

Sì, perché pare che Ilary Blasi abbia deciso di parlare pubblicamente di questa difficile separazione, in un salotto televisivo a lei molto caro: quello di Verissimo. Chi meglio della sua migliore amica e confidente, Silvia Toffanin, per la sua prima intervista dopo il terremoto che ha stravolto la sua vita. Già in primavera, per mettere a tacere i primi gossip sulla vicenda, la conduttrice dell’Isola dei Famosi, aveva scelto il noto show di Canale 5 per la sua smentita. Ora, invece, sembra pronta a dire tutta la verità, e a togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro l’ormai ex marito.

Già Alfonso Signorini, che ha incontrato la Blasi sulle dolomiti, l’ha descritta “più arrabbiata che triste”, facendoci immaginare, dunque, il contenuto al vetriolo di questa possibile intervista. Totti, come ripetuto anche nell’ultimo numero di Chi, diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip, è stato scoperto con un’altra donna, la nuova fiamma Noemi Bocchi, grazie alla confidenza della piccola Isabel, che avrebbe raccontato alla mamma di aver conosciuto due nuovi amichetti, i figli della donna. Così Ilary ha assunto un investigatore privato, che ha confermato l’ipotesi del tradimento.

Totti pronto a tutto per fermare l’intervista di Ilary

Intanto, Francesco Totti trema al sol pensiero di questa intervista. L’ex calciatore ha assunto l’avvocata matrimonialista più nota per dei divorzi vip (e non solo), Anna Maria Bernardini de Pace. Proprio nelle prime settimane di settembre, i legali dei due coniugi dovrebbero iniziare a discutere per la spartizione dell’immenso patrimonio dell’ormai ex coppia, costituito da azioni, società e immobili, come la villa di Sabaudia (tanto citata in queste settimane sui rotocalchi rosa) e quella dell’Eur, che però, secondo quanto riportato da Repubblica, dovrebbe rimanere ai figli.

Ma con l’arrivo dell’intervista tutto potrebbe cambiare: Totti è pronto ad un’azione legale contro la Blasi, anche se questa apparizione televisiva non è stata ancora confermata da Mediaset. Ovviamente, la rete è pronta a “coccolare” la sua conduttrice, e a farla sentire a casa, per questo l’ex calciatore teme un vero e proprio attacco mediatico.

La Blasi, però, mette il bene dei suoi figli al primo posto, per questo, se accetterà di sedersi nel salotto della Toffanin, saprà calibrare le parole senza ripercussioni sulla quiete familiare.