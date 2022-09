Francesco Totti, le pesanti critiche dopo l’intervista. Parla l’amica di Ilary Blasi

Francesco Totti ha rotto il silenzio, e la sua è stata già definita come “l’intervista della discordia”. Sui social sono stati tanti i commenti che si sono susseguiti, oltre che critiche nei confronti dell’ex Capitano della Roma. Ilary Blasi ha scelto di non replicare e di affidarsi a un sano “no comment”, ma l’amica che avrebbe coperto i suoi presunti tradimenti ha in parte commentato la vicenda: Alessia Solidani non ci sta, e ha ammesso che ci sono tante persone che starebbero soffrendo in questo momento.

Francesco Totti, le critiche dopo l’intervista

L’intervista di Francesco Totti, rilasciata al Corriere della Sera, ha diviso in due il popolo dei social: da una parte c’è chi attendeva le prime parole, dall’altra chi proprio non è riuscito a digerire quanto detto dall’ex calciatore nei confronti di Ilary Blasi. Non solo il popolo dei social è intervenuto, in ogni caso, ma anche il regista Gabriele Muccino.

“Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per cinque anni”, Muccino ha voluto condividere la propria testimonianza a riguardo. Ma non è stato l’unico a voler dire la sua.

“Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”, Fabrizio Corona è intervenuto poco dopo l’intervista di Totti. Non ci resta che attendere ulteriori dichiarazioni, che potrebbero far soffrire ulteriormente i figli della coppia.

Alessia Solidani, le prime parole dell’amica di Ilary Blasi

C’è stata una persona, in particolare, che si è ritrovata a essere, volente o nolente, il centro dell’intervista di Totti, su cui si sono accesi immediatamente i riflettori: Alessia Solidani. Raggiunta da Fanpage, ha voluto rilasciare la propria dichiarazione, molto contenuta e attenta. Ha rispettato il “silenzio” di Ilary Blasi e soprattutto non ha aggiunto nulla che potesse far male a entrambi.

“Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai. Sono stata messa in mezzo pubblicamente da persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco”.

Perché Ilary Blasi non ha replicato a Francesco Totti?

“Continuerò a proteggere i miei figli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare cinquanta famiglie”. Estremamente accorata è stata la Blasi nella sua risposta, e in molti si stanno chiedendo il motivo. Non avrebbe potuto fare altrimenti. Sarebbe stato facile rispondere “di getto” e “nell’immediato”, causando un vero e proprio attacco mediatico a catena.

Nella dichiarazione di Ilary Blasi c’è tanto: in primis il suo forte desiderio di non spargere ulteriore benzina. Per tutta l’estate si è mostrata in modo diverso, e non come tanti si sarebbero aspettati: selfie su Instagram, foto dei suoi viaggi, scatti insieme ai figli. Il silenzio ormai è stato rotto, e di certo la Blasi potrebbe sedersi nel salotto di Verissimo, raccontando la sua verità all’amica di sempre, Silvia Toffanin.