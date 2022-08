Ilary Blasi ritorna a Roma più chic che mai. Ma c’è “l’ombra” di Totti e Noemi

Per Ilary Blasi, è tempo di dire “addio” alle vacanze. Ma non solo. Il ritorno a Roma dopo l’ultimo viaggio in Croazia segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita. Forse, di un nuovo libro. Da vent’anni al fianco di Francesco Totti, per la conduttrice è giunto il momento della resa dei conti. Ritornata nella Capitale, è andata fuori a cena e naturalmente c’è grande curiosità: cosa farà adesso? Tornerà all’università come suggerito ai giornali dai suoi amici? Ha già chiuso la sua presunta “relazione” con Cristiano Iovino?

Ilary Blasi, il rientro a Roma: l’ultimo passo della nuova vita

Si prospetta una nuova vita per Ilary Blasi, che negli ultimi mesi ha cambiato il suo modo di comunicare con i follower su Instagram. La conduttrice non è mai stata tanto social: ha registrato tutti i suoi spostamenti degli ultimi tempi. Tanzania, Sabaudia, Dolomiti, Croazia. Ha vissuto un’estate all’insegna del relax, della libertà e dello stile. Perché, sì, tra un viaggio e l’altro, non ha perso l’occasione per documentare gli outfit: abiti mozzafiato e persino un topless che ha lasciato senza parole.

Ed è stato proprio il topless a segnare il suo saluto all’estate: foto mozzafiato, a dir poco. Segno di pura libertà, con un pizzico di rivalsa. “Goodbye summer”, poche parole per descrivere gli ultimi mesi che hanno segnato l’addio a Francesco Totti dopo vent’anni d’amore e la sua nuova vita da donna in carriera e mamma. Con lei, infatti, è andata in vacanza la piccola Isabel in Croazia.

L’ombra di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Tuttavia, il ritorno a casa non rappresenta solo l’inizio di una nuova vita. Perché c’è un’ombra, che è formata dalla coppia composta da Francesco Totti e Noemi Bocchi. Non solo, perché è anche giunto il momento di ufficializzare le carte della separazione. La attende un momento difficile, dopo un’estate che, sì, è stata complessa, ma in cui la Blasi ha saputo farsi valere.

Le settimane che la attendono avranno uno sfondo decisivo: ultimare la situazione patrimoniale con Totti. Oltretutto, si vocifera di un patto tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi: fin quando la separazione non sarà risolta, non usciranno allo scoperto. Passerà ancora un po’ di tempo, in cui la Blasi potrà prepararsi alla prima uscita pubblica dell’ex marito con la nuova fiamma.

Il futuro di Ilary Blasi

Nonostante tutto, Ilary Blasi sta pensando a se stessa e al suo futuro. Lo dimostra sempre di più, dalle foto che condivide, dall’immagine che restituisce. Dal profondo desiderio di ricostruire la sua vita, e di non farsi affliggere dal passato e dalla fine della storia con Francesco Totti.

Ciò che è certo è il suo ritorno in televisione alla conduzione dell’Isola dei Famosi per la terza volta. Ma c’è anche la possibilità di rivederla ben prima, proprio nel salotto della sua carissima amica Silvia Toffanin a Verissimo, dove potrebbe scegliere di raccontare la sua verità sulla separazione. Potrebbe persino tornare all’università, qualora le indiscrezioni fossero confermate. Ilary ha voglia di rinascere. Di ricominciare. Soprattutto, di andare avanti.