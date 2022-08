Divorzio Totti-Blasi, quando usciranno allo scoperto: l’accordo con Noemi

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad infiammare il gossip. Negli ultimi mesi se ne sono dette di tutti i colori, ma ormai sembra chiaro che la relazione del Capitano con Noemi Bocchi non sia più tanto “presunta”, come si era lasciato intendere. Dopo gli avvistamenti nella Capitale e le dichiarazioni da parte di amici e conoscenti, adesso emerge un nuovo particolare: Totti e Noemi avrebbero stabilito un accordo in merito alla loro storia.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, l’accordo sulla relazione

L’ultima voce in merito al divorzio Totti-Blasi è un dettaglio che potrebbe presto cambiare le carte in tavola. Mentre sembra che abbiano deciso di trascorrere l’estate insieme – seppur segretamente – nei pressi della Capitale, i due avrebbero concordato un patto in merito alla loro relazione amorosa: uscire allo scoperto solo ed esclusivamente quando le pratiche di separazione e divorzio da Ilary Blasi saranno concluse.

Se così fosse i conti tornerebbero, dal momento che sin dal principio Totti ha deciso di mantenere un basso profilo e non esistono (ancora) prove tangibili del tempo trascorso insieme. Unica eccezione sono gli scatti che ritraggono il Capitano sotto casa della donna, con la quale anche di recente avrebbe trascorso una notte a Roma.

Dal canto suo Noemi Bocchi si sarebbe organizzata appositamente per trascorrere l’estate insieme all’ex calciatore, rinunciando alle consuete vacanze in Sardegna per restare nella Capitale. I rumors dicono che abbia addirittura preso casa a San Felice Circeo, poco distante da Sabaudia dove si trova la villa di famiglia di Ilary e Francesco.

Il silenzio di Ilary Blasi e Francesco Totti

Voci, indiscrezioni, tutto sempre con un grande punto interrogativo che vi campeggia su. Perché in fondo sia Ilary Blasi che Francesco Totti non hanno più rilasciato dichiarazioni in merito alla loro separazione, fatta eccezione per gli unici comunicati stampa (disgiunti) con i quali hanno dato ufficialmente l’annuncio.

Di Totti si dice che si sia chiuso in un tombale silenzio, non solo con i giornali ma anche con gli amici più cari. Ilary, invece, finora ha preferito lasciar parlare le immagini: dopo il primo post che documentava il viaggio in Tanzania con i tre figli, si sono susseguite foto e storie su Instagram che avevano tutto il sapore di una rivalsa. Lei stupenda tra un outfit vacanziero e l’altro, tra calici di vino al tramonto e passeggiate sensuali sulla spiaggia di Sabaudia sembra aver voluto ribadire soltanto una cosa: “Mostrarsi forte in un momento tanto delicato. Non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero“.

La Blasi ha lasciato la villa di famiglia per cedere il posto all’ex marito, si dice con una freddezza palpabile. E si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni in merito all’accordo di separazione tra i due, nel quale l’ex Capitano della Roma avrebbe preteso che Ilary non si trasferisse a Milano (dove vivrebbe la sua presunta nuova fiamma), obbligandola a restare nella Capitale allo scopo di restare vicino ai figli Cristian, Chanel e Isabel.

Le pratiche di divorzio dovrebbero concludersi nel giro di un mese e mezzo, evitando le aule di tribunale. E intanto da parte di entrambi tutto tace, anche dal profilo Instagram di Ilary insolitamente silenzioso.