“Ilary Blasi tiene segreto il nuovo compagno”. E potrebbe essere un amico di Totti

Si è a lungo ipotizzato di una presunta nuova fiamma al fianco di Ilary Blasi. Francesco Totti, ormai, sta frequentando Noemi Bocchi, sebbene stia cercando di mantenere un basso profilo. Ma ora è il momento di Ilary: anche lei avrebbe un nuovo compagno al suo fianco. Si sarebbe invaghita di una persona, che oltretutto è vicina all’ormai ex marito.

Ilary Blasi, chi è la nuova fiamma

Non è una novità e spesso si è discusso di una sorta di “uomo del mistero”, da tempo insieme a Ilary Blasi. Quest’ultima è andata avanti, ha deciso di non vivere nel passato, ma di riprendersi la sua vita. Di affermarsi come donna, e non come moglie tradita e infelice. “Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex“. A condividere l’informazione è stato il settimanale Nuovo, seguito a ruota da Diva e Donna, che ha aggiunto ulteriori dettagli.

Pare infatti che l’uomo vivrebbe al momento a Milano. Proprio nella città in cui la Blasi avrebbe voluto trasferirsi. Ma la clausola nel contratto con Francesco Totti potrebbe impedirglielo: l’ex calciatore e Capitano della Roma avrebbe posto un veto su Roma, proprio perché non ha intenzione di perdere la possibilità di vedere i suoi figli.

Francesco Totti e Ilary Blasi, una coppia aperta

La frequentazione di Ilary con un uomo di Milano ha un senso, in effetti. Proprio in questa città si trova una delle sue amiche più care, ovvero Silvia Toffanin. Ma non solo, perché è sempre a Milano che registra le nuove puntate dell’Isola dei Famosi. Non è scontato pensare che dunque i due abbiano avuto modo di approfondire la conoscenza.

Da tempo, tuttavia, si conoscono alcuni dettagli sul passato della coppia: la fedeltà non c’è sempre stata e, anzi, secondo Alberto Dandolo per Dagospia, erano a tutti gli effetti una coppia aperta. Il loro è stato un amore a prima vista: vent’anni insieme, che negli ultimi mesi ha incontrato non poche difficoltà. La crisi era stata smentita da Totti con un perentorio “fake news” e da Ilary in diretta televisiva. Ma, alla fine, come si suol dire, tutti i nodi vengono al pettine.

Francesco Totti a Sabaudia: l’estate con Noemi Bocchi

La Blasi è stata prima in Tanzania con i figli e la sorella, e successivamente si è mostrata a Sabaudia, la cornice d’amore delle sue estati al fianco di Totti. Adesso è giunto proprio il momento dell’ex Capitano della Roma: secondo i beninformati, Noemi Bocchi avrebbe preso una casa proprio vicino a Francesco, in modo tale da trascorrere la loro prima estate insieme.

Proprio la settimana scorsa sono stati avvistati di nuovo insieme: è andato a trovarla a casa a Roma, dove hanno trascorso la notte, mentre Ilary era ancora intenta a godersi il mare di Sabaudia. Per il momento, nonostante si sia spesso discusso di un possibile intervento, nessuno dei due ha più rilasciato dichiarazioni dopo l’annuncio della separazione su Ansa. Totti è rinchiuso nel suo silenzio, mentre Ilary, invece, ha scelto di sfruttare i social per non mostrarsi triste o tradita. Rinata, proprio come una fenice.