Francesco Totti di nuovo con Noemi Bocchi. E Ilary è bloccata a Roma (da una clausola)

Non c’è uno stop al chiacchiericcio che vede Ilary Blasi e Francesco Totti come protagonisti di questa estate infuocata. Ogni giorno si scoprono nuove dichiarazioni, frasi o eventi del passato che consentono di ricostruire la dinamica di una delle storie d’amore più belle e potenti che si siano mai viste. Oggi di quell’amore non rimane quasi più nulla: Totti ha rivisto Noemi Bocchi, e proprio mentre Ilary si trovava a Sabaudia, nella loro cornice felice delle estati passate.

Francesco Totti e Noemi Bocchi ancora insieme

Ad anticipare la notizia degli incontri tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è stato Dagospia, seguito poi a ruota dal servizio fotografico di Chi. I due si sarebbero incontrati nella notte del 28 luglio: l’ex calciatore e Capitano della Roma sarebbe stato immortalato proprio di fronte al cancello della casa di Noemi alle 21.30 e sarebbe rimasto da lei per tutta la notte.

In base a quanto riportato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, Noemi e Francesco sarebbero perfettamente a conoscenza della presenza dei paparazzi. Starebbero cercando a ogni costo di proteggersi, senza riuscirci, almeno non del tutto. La Blasi, intanto, si stava godendo il sole di Sabaudia – dove ha condiviso delle foto magnifiche, senza cedere alla narrazione della donna ferita e tradita. Perché non è affatto questo quello che vuole.

A breve in spiaggia a Sabaudia dovrebbe arrivare Totti (e c’è chi dice che sarà presente anche la Bocchi). La ex coppia ha fatto una sorta di “cambio della guardia”, ormai: il Corriere ha descritto il loro incontro, per scambiarsi le chiavi della casa, come un freddo arrivederci. Di quell’amore che ha fatto sognare più di una generazione, ormai non c’è che un ricordo sbiadito.

Ilary Blasi, la clausola nel contratto che fa saltare i suoi piani

Al momento ci sono solo indiscrezioni sulle pratiche della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Tuttavia, pare proprio che ci sia una clausola ben precisa, che fa decisamente saltare i piani della conduttrice. Ad anticipare l’accordo è stato il settimanale Nuovo TV: Totti avrebbe, in breve, costretto la Blasi a rimanere a Roma, con l’obiettivo di rimanere vicino ai figli, Cristian, Chanel e Isabel, e impedire un loro eventuale trasferimento.

Il piano di Ilary di spostarsi da Roma a Milano è dunque impossibile da attuare, dal momento in cui, per contratto, non potrebbe farlo. Avrebbe voluto cambiare città, per rimanere più vicina alla sua grande amica, Silvia Toffanin, ma forse avrebbe desiderato farlo anche per lasciarsi il passato alle spalle. Ma, alla fine, sembra proprio che dovrà imparare a conviverci e venirci a patti, ricominciando una nuova vita.

Il commento inaspettato di Alfonso Signorini

Molti degli scoop su Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati lanciati proprio dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha commentato la vicenda insieme a Simona Ventura. “Il gossip su carta stampata? Vive sempre di nuova linfa. Pensa che linfa ci hanno dato Totti e la Blasi questa estate. È una coppia meravigliosa quella, meno male che ci sono. Sono come il “Bue Apis” per noi”.