Ilary Blasi, la scelta che metterebbe Totti in difficoltà: l’attesa cresce a Sabaudia

Non si placano le indiscrezioni sulla fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti. La coppia, che ha annunciato la rottura solo un paio di settimane fa, sta affrontando grandi cambiamenti, com’è ovvio che sia dopo una separazione. Adesso però la conduttrice starebbe prendendo una scelta che potrebbe mettere l’ormai ex marito molto in difficoltà.

Ilary Blasi, la scelta di vita che sconvolge Totti

Si tratta ancora di indiscrezioni ma pare che Ilary Blasi abbia preso una decisione che potrebbe avere ripercussioni sulla vita di Francesco Totti e dei suoi figli. La conduttrice infatti, secondo quanto ha riportato il settimanale Nuovo, vorrebbe trasferirsi a Milano per mettere una certa distanza fisica dalla turbolenta separazione con l’ex calciatore.

Le motivazioni però potrebbero essere anche altre: la Blasi vorrebbe avvicinarsi al quartier generale di Mediaset e approfittare dell’affetto della sua amica storia Silvia Toffanin, residente a Milano da tanto tempo e pronta ad accoglierla a braccia aperte. Eppure una scelta di questo tipo potrebbe non essere così facile da percorrere: se è vero che Ilary potrebbe voler allontanarsi dalla tempesta mediatica che in queste settimane la sta investendo, dall’altro portare con sé i suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel non è così semplice.

La questione porta con sé diversi ostacoli: i ragazzi vivrebbero a tre ore di treno dal padre e dovrebbero allontanarsi anche dalle amicizie che fino a ora hanno coltivato, senza considerare che Cristian Totti, il loro primogenito, gioca nelle giovanili under 17 della Roma.

Ilary Blasi e Francesco Totti, il rifugio (conteso) è la casa di Sabaudia

Mentre Ilary starebbe pensando al trasferimento a Milano, per Totti non è certamente un momento facile. L’ex calciatore non ha mai rilasciato dichiarazioni riguardo la sua presunta relazione con Noemi Bocchi, né tantomeno su ciò che è accaduto con la Blasi e il suo silenzio si fa ogni giorno più pesante.

Di certo le possibilità di una riconciliazione, in questo momento, sembrano pari a zero: dopo la fuga della conduttrice in Tanzania, continuano a venire fuori voci di “patti segreti” e dettagli sulle condizioni per la separazione, altro argomento spinoso per la coppia.

Gli accordi a quanto pare tra i due sarebbero stati chiari fin dall’inizio, come ha riportato il settimanale Chi. Una fonte vicina alla (ex) coppia avrebbe affermato: “Totti ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con Noemi al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito. Se lo ha fatto è perché era sicura di non essere smentita dai fatti. Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme“.

Nel frattempo in molti si stanno chiedendo che fine farà la loro dimora da sogno a Sabaudia, sicuramente uno dei beni più contesi tra i due. E c’è già chi è pronto a scommettere che proprio la villa potrebbe diventare il rifugio della conduttrice o di Totti in questo momento di difficoltà (tanto che i paparazzi sarebbero già pronti a coglierli sul fatto).