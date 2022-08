Ilary Blasi reinventa il trend dell’estate. E la camicia sul bikini diventa sensuale

Sempre più bella e sempre più social: Ilary Blasi su Instagram sta pubblicando molto più del solito. Scatti e storie che la mostrano felice e sorridente, nonostante il suo nome e quello di Francesco Totti siano nell’occhio del ciclone da quando hanno annunciato la separazione.

Da sempre attenda alla moda, ma anche capace di anticiparla, Ilary Blasi ha pubblicato due foto che la ritraggono al mare a Sabaudia, dove era solita trascorrere le vacanze con Totti, con un look che reinventa il trend dell’estate. Ed è sensuale ed elegante.

Ilary Blasi, propone a modo suo il trend dell’estate: ed è sensualissima

Sono bastati due scatti di Ilary Blasi tra le onde del mare per farci ripensare al trend dell’estate. Quella 2022 verrà ricordata per la camicia sulla spiaggia, da utilizzare al posto del pareo. Tessuti leggeri, impalpabili, indossati come copricostume, magari per un aperitivo in riva al mare.

Non per Ilary Blasi che, ha pubblicato sul suo account Instagram, due foto che ci mostrano una sua rilettura del trend dell’estate.

La conduttrice è tra le onde del mare del litorale di Sabaudia e, sopra uno striminzito slip color carta da zucchero, impreziosito da catene, ha indossato una camicia. Proprio come se fosse il pezzo di sopra del bikini. A righe bianche e in tono con il resto dell’outfit, legata in vita e con le maniche arrotolate, diventa una personalissima (e sensuale) interpretazione del look da spiaggia.

Ilary risulta bellissima ed elegante. I capelli sono tenuti su con uno chignon, a completare il look orecchini d’oro e occhiali da sole.

Tra scatti con i figli in vacanza e storie su Instagram, Ilary Blasi sta raccontando la sua estate. Senza dubbio una delle più complesse da quando è diventata famosa.

Ilary Blasi, l’estate da single e i social

Dopo 20 anni di amore la favola di Ilary Blasi e Francesco Totti è finita. Prima ci sono state le smentite, fatte da entrambi e con l’intenzione di mettere un punto sulle voci di crisi. Poi, mesi dopo, il comunicato di entrambi, separato, per dire che il loro matrimonio era finito.

Del naufragio della loro relazione è stato detto tanto, ma oltre alle voci, una cosa è evidente: Ilary sta raccontando molto, pur non dicendo assolutamente nulla. Lo sta facendo tramite il suo profilo Instagram che, negli anni, ha sempre usato molto poco e che – invece – nelle ultime settimane è diventato il diario delle sue giornate: dalle vacanze con i figli, agli scatti in spiaggia.

Ilary è tornata a Sabaudia, lì dove era solita trascorrere le giornate d’estate con Francesco Totti ed è più bella che mai.

Del resto una fonte vicina alla conduttrice aveva svelato a Di Più: “Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”.

E il nuovo scatto pubblicato su Instagram è perfetto, perché mostra una donna bellissima, elegante, ma capace di togliere il fiato con la sua bellezza.