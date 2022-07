“Vuole farlo sapere al mondo intero”. La forza di Ilary Blasi, sempre più bella su Instagram

Per tanti anni ha fatto a meno dei social, per poi approdare timidamente su Instagram pubblicando qualche foto ogni tanto, senza mai esagerare: Ilary Blasi è sempre stata una grande amante della sua privacy, ma da qualche settimana a questa parte sembra aver squarciato quel velo di riservatezza che aleggiava attorno al suo mondo pubblico. E c’è un motivo ben preciso che l’ha spinta ad agire così, proprio ora che il suo matrimonio con Francesco Totti è naufragato.

Ilary Blasi, la sua forza (anche) su Instagram

Dopo mesi di indiscrezioni e timide smentite che non avevano convinto granché, la bolla è esplosa: Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione, invocando il rispetto della loro privacy soprattutto per il bene dei loro tre figli. Ma era inevitabile che la tempesta mediatica si abbattesse su quella che è stata una delle coppie più belle e affiatate dello showbiz. Ci avevano fatto quasi credere che l’amore potesse essere per sempre, tuttavia anche loro non sono riusciti a resistere alla prova del tempo.

Dopo l’annuncio (separato) del loro addio, Ilary Blasi ha deciso di ripartire da se stessa. E ha detto addio alla sua riservatezza, quella che per tanti anni l’aveva contraddistinta in un mondo sempre più social. Il suo profilo Instagram, così a lungo dimenticato – se non per qualche scatto in famiglia -, è ora fonte di nuove e bellissime testimonianze di un’estate che la conduttrice sta trascorrendo circondata dai suoi affetti più cari. Ma in molti sono i fan che si chiedono come mai proprio ora abbia scelto di mettersi così in mostra.

La risposta arriva da una fonte molto vicina ad Ilary, che sulle pagine del settimanale Di Più ha rivelato: “Ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”. Così, spazio a scatti meravigliosi che la ritraggono più seducente che mai: “Credo che abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”.

Ilary Blasi, l’addio a Totti e il ritorno a Sabaudia

Sono stati 20 lunghissimi anni d’amore, ma Ilary Blasi e Francesco Totti si sono detti addio. Non sono ancora note le cause che hanno portato alla fine del loro matrimonio, ma si vocifera di tradimenti che avrebbero creato una grande sofferenza. Ed è impossibile non pensare alla presunta relazione tra l’ex campione giallorosso e la bella Noemi Bocchi, che – così si dice – avrebbero iniziato a frequentarsi già la scorsa estate. Di certo, al momento, non c’è nulla. Se non la voglia di Ilary di riprendere in mano la sua vita.

Ha iniziato con una splendida fuga in Tanzania, dove la conduttrice si è concessa un po’ di relax assieme ai suoi figli. E poi, una volta tornata a casa, è approdata a Sabaudia lasciando tutti a bocca aperta. Sul suo futuro ci sono solamente indiscrezioni: pare che la Blasi abbia voglia di voltare pagina e trasferirsi a Milano, una scelta legata anche ad esigenze professionali, ma ciò potrebbe non essere il meglio per Cristian, Chanel e Isabel. I tre ragazzi sono nati e cresciuti a Roma, qui hanno le loro amicizie e – soprattutto – un papà affettuoso che non ha mai fatto mancare loro nulla.