Divorzio Totti-Blasi: “Lui vive con Noemi”. Ilary vuole proteggere i figli

Un divorzio non è mai qualcosa di semplice da digerire o gestire, specialmente quando i due protagonisti sono tra i personaggi più amati del Bel Paese. In quel caso non si è solo coppia, ma ci si ritrova con uno stuolo di gente pronta a dire la sua in merito alla vicenda: tradimenti, vendette, comunicati ufficiali e frasi anche solo supposte. Ma in mezzo a tutto questo trambusto, tendiamo a dimenticare che ci sono anche dei figli che hanno bisogno di assoluta protezione. È la priorità di Ilary Blasi che ha trascorso le ultime settimane con loro, lontano dall’Italia, mentre sull’altro fronte si fa sempre più insistente la voce della già avviata convivenza tra Francesco Totti e la nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Divorzio Totti-Blasi, lui già vivrebbe con Noemi

Il condizionale è d’obbligo in questi casi, specialmente se il diretto interessato non proferisce parola da quel fatidico giorno in cui ha diffuso il suo personale comunicato ufficiale in merito alla separazione dalla moglie. Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha segnato profondamente tutti, considerato che dall’inizio (la loro era una relazione quasi ventennale) sono diventati un simbolo, la coppia-tipo del jet set italiano: la Letterina e il calciatore. Il cliché dei cliché, insomma.

Eppure il loro era un sentimento autentico, che ha dato vita a tre splendidi figli e a una comunione di intenti che era riuscita a perdurare finora. Almeno fino all’uscita delle foto incriminate che mostrano Francesco Totti sotto casa della (presunta, ma non troppo) nuova fiamma Noemi Bocchi. È lì che, stando alle ultime indiscrezioni, il loro bel castello sarebbe crollato tra la furia di Ilary Blasi e i plurimi tentativi (falliti) di Totti di recuperare il rapporto e salvare la famiglia.

Ma adesso si aggiunge un ulteriore tassello che, se venisse confermato, farebbe certamente scalpore: Francesco Totti starebbe già convivendo con Noemi Bocchi, da quando è avvenuta la separazione da Ilary. Cosa che apparirebbe piuttosto assurda, considerate le smentite arrivate anche dalla bocca degli amici più cari del Capitano (o meglio, da Alex Nuccetelli): il PR non ha fatto altro che dire quanto fosse falsa la storia con la Bocchi, che non era stata lei la causa della separazione e che, al contrario, il Capitano fino all’ultimo avrebbe fatto di tutto per tornare insieme alla moglie e ricucire la famiglia. Salvo non negare l’esistenza di un possibile flirt, contraddicendosi.

Divorzio Totti-Blasi, Ilary e il patto per proteggere i figli

Né Ilary Blasi, né Francesco Totti hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito al loro divorzio, fatta eccezione per i comunicati (disgiunti) con cui hanno dato ufficialità della loro separazione. Mentre il Capitano si è chiuso in un tombale silenzio, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha preferito agire, anziché parlare a sproposito: dapprima è volata in Tanzania per una settimana di relax, poi è tornata in Italia recandosi nella “sua” Sabaudia (o meglio, nella villa estiva acquistata dalla coppia). Tutto sempre insieme ai tre figli Chanel, Cristian e Isabel, tutto per tenerli lontani dal clamore mediatico che – ne era certa – li avrebbe travolti.

Alla luce dell’ultima indiscrezione su Totti e la convivenza con Noemi, appare ancor più chiaro l’intento della Blasi di proteggere i propri figli. Si era già vociferato di un “patto segreto“, che poi sarebbe stata la ragione vera e propria dell’avvenuta separazione: mai e poi mai, in caso di flirt o tradimenti, sarebbero dovute uscir fuori immagini dell’accaduto. Così non è stato e, proprio alla luce di questo accordo tra la coppia, adesso che tocca a Totti trascorrere le vacanze con i figli, avrebbe un unico veto: Noemi non deve essere presente e non deve avere alcun contatto con i ragazzi.