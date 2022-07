Divorzio Totti-Blasi: “Lui non si dà pace”. E Alvin rompe il silenzio su Instagram

Fonte: ANSA Ilary e Totti, un amore lungo 20 anni: la loro bellissima storia in foto

Da quando la notizia del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha trovato conferma, dopo settimane di rumors, la coppia è finita al centro del gossip e la situazione non accenna a scemare. Inevitabile, come del resto c’era da aspettarsi: Ilary e Francesco, la Letterina e il Capitano, sono stati il prototipo dell’amore da sogno nel mondo dello spettacolo.

Entrambi romani, veraci e capaci di costruire una famiglia basata su solidi principi e valori. Ma adesso che l’idillio è finito, il turbinio di indiscrezioni e aggiornamenti sulla situazione della coppia non accenna a spegnersi e, in ultimo, sono emerse delle novità in merito ai sentimenti di Totti e Ilary. Il primo desideroso di tenere unita la famiglia e la seconda che, al contrario, sembra aver decisamente voltato pagina (con tanto di cambio di look). E nel bel mezzo di questo polverone mediatico Alvin, amico della conduttrice che alcuni hanno cercato di coinvolgere nella vicenda, ha deciso di dire la sua su Instagram.

Divorzio Totti-Blasi, la rabbia del Capitano

Le ultime novità in merito al divorzio dell’anno, quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ci avevano prospettato uno scenario ben preciso. Come riportato dal settimanale Chi, lo stesso responsabile della diffusione delle foto incriminate che ritraggono l’ex Capitano della Roma sotto casa della “presunta” nuova fiamma Noemi Bocchi, pare che Ilary non abbia affatto digerito il clamore mediatico della vicenda. Tutto alla luce di un “patto segreto” che la coppia avrebbe privatamente stipulato: mai diffondere immagini su tradimenti o simili, per preservare l’integrità della propria immagine e della famiglia.

Così non è stato, lo sappiamo bene, ed è proprio questo che a quanto pare (sempre secondo le indiscrezioni) avrebbe fatto infuriare letteralmente la conduttrice dell’Isola dei Famosi. D’altro canto, però, dalle colonne del settimanale Nuovo arrivano ulteriori dettagli in merito. Il Capitano sarebbe in un momento cruciale, tormentato per la situazione che si è venuta a creare con l’ormai ex moglie: “Francesco Totti non si dà pace – riporta Nuovo -. (…) La rabbia è tanta… Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”.

Parole che si allineano a quanto raccontato in una delle sue ultime interviste da Alex Nuccetelli, PR romano ed ex campione di body building, nonché amico intimo del Capitano.

Il silenzio di Totti e le parole di Alvin su Instagram

Talvolta il silenzio è molto più assordante di un urlo ben assestato e il comportamento di Francesco Totti in merito alla vicenda del divorzio da Ilary Blasi ne è la conferma. L’ex Capitano della Roma non ha mai lasciato dichiarazioni di alcun tipo in merito alla presunta relazione con Noemi Bocchi, né tantomeno su ciò che è accaduto e si sta evolvendo nel rapporto con l’ex moglie. Le uniche parole di suo pugno sono state quelle del comunicato ufficiale, rilasciato proprio per informare i fan e tutto il pubblico della decisione presa insieme a Ilary.

Per il resto tutto proviene da chi afferma di essere vicino alla coppia, come il sopracitato Alex Nuccetelli che ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in merito a Noemi Bocchi. In ultimo, però, ha deciso di dire la sua anche Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi: “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece, nobilita l’uomo“. Con le sue parole su Instagram, Alvin sembra aver tutta l’intenzione di difendere l’amica Ilary Blasi ma anche sé stesso, coinvolto in questo enorme polverone mediatico a causa di alcune voci che non lo considerano del tutto estraneo alla vicenda.

Ilary Blasi torna dalla Tanzania e si rifà il look

E Ilary? La conduttrice in tutta risposta, dopo aver diramato il suo personale comunicato sul divorzio, si è concessa un viaggio in Tanzania con i tre figli, lontana dal clamore mediatico che la vicenda ha inevitabilmente sollevato. Il 21 luglio tramite delle storie di Instagram ha fatto sapere ai follower di essere rientrata in Italia, mostrandosi seducente più del solito.

Voglia di cambiamento saltami addosso, è proprio il caso di dirlo. Si dice sempre che le donne che hanno voglia di rinnovarsi comincino, prima di tutto, dalla “testa” (come dimenticare Arisa e il suo drastico cambio di look dopo la fine della sua ultima storia). Pare che Ilary si sia concessa lo stesso trattamento, facendo immediatamente una capatina dal suo hairstylist di fiducia per dare nuova linfa alla sua bella chioma biondo platino.

La fede ormai non compare più all’anulare sinistro e, un indizio dopo l’altro, sembra sempre più lontana l’ipotesi di un riavvicinamento all’ormai ex Francesco Totti.