Divorzio Totti-Blasi, cosa c’entra Alvin: Ilary ignora le voci in vacanza

Sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, stanno circolando diverse voci, non tutte veritiere. Le cosiddette “fake news” sono sempre dietro l’angolo: basti pensare alla cosiddetta foto del bacio tra l’ex Capitano della Roma e Noemi Bocchi, successivamente smentita (e nella foto c’era addirittura la conduttrice). Ma un nome sta iniziando a farsi sempre più presente, ed è quello di Alvin, l’inviato dell’Isola dei Famosi 2022 con cui la Blasi condivide una solida amicizia.

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: perché si fa il nome di Alvin

Un’indiscrezione in particolare, lanciata da Dagospia, sarebbe al centro del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma non si comprende in quale modo al momento. Sul sito si legge: “Amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato dalla stampa meneghina”. Null’altro.

C’è molto mistero sull’uomo per cui Ilary avrebbe perso la testa, e sono stati fin troppi i flirt a lei attribuiti nelle ultime settimane, dopo la pubblicazione del comunicato disgiunto sulla separazione. Anche chi conosce la Blasi si sta tenendo ben lontano dall’attenzione mediatica.

E se Totti può vantare “l’appoggio” di una delle attrici italiane più belle – Sabrina Ferilli – non sono tante le persone che stanno prendendo la parola. A parte Vladimir Luxuria, opinionista all’Isola dei Famosi 2022, che ha commentato la vicenda spendendo parole bellissime per la conduttrice.

Le parole di Vladimir Luxuria, con Ilary all’Isola dei Famosi 2022

A Torino Cronaca Oggi, Vladimir Luxuria ha mostrato il suo sostegno incondizionato a Ilary Blasi, ma non ha risparmiato nemmeno Totti: “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy. Sono due persone mature e intelligenti, Ilary non fa mai pesare sugli altri i suoi problemi, tende a essere allegra e vivace”. Ovviamente, Vladimir non nutre dubbi su come riuscirà a reagire e ha sottolineato che Ilary è tosta, che sa quel che fa e che non si lascerà vincere dalla situazione.

La frase di Alvin per Ilary

Vladimir Luxuria ha lasciato intendere che, effettivamente, qualcosa sapesse. Ed è proprio per questo motivo che al momento le parole di Alvin, durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, in occasione dei ringraziamenti, risuonano piuttosto ambigue. “Aveva ragione Francesco Totti, sei unica“. Tra i due c’è una solida amicizia, e hanno sempre avuto un feeling televisivo di un certo livello.

Ilary Blasi ignora le voci: la vacanza in famiglia

D’altra parte, Ilary Blasi ha scelto di ignorare totalmente le voci. In realtà, non solo quella su Alvin, ma tutte le indiscrezioni che si stanno susseguendo in questi giorni. Perché è così, e non possiamo negarlo: alla fine, c’è una sorta di curiosità “morbosa” verso le notizie pubbliche.

Invece di alimentare il mistero sulla separazione, ha deciso di andare in vacanza con i figli e la sorella a Zanzibar in Tanzania, dove sta condividendo alcuni scatti magnifici, in bikini o con abiti molto estivi. Si trovano in un resort safari, con panorami mozzafiato e naturalmente tanta pace. Proprio quello che ci voleva in un momento tanto delicato: coltivare gli affetti e dimenticare il resto.