Ilary Blasi e Francesco Totti hanno diviso le loro strade dal luglio 2022, quando entrambi hanno annunciato la fine del loro amore con due comunicati stampa distinti. Una scelta che mostrava già chiaramente il disaccordo esistente tra i due volti noti italiani, che è sfociato, poi, in una causa di divorzio chiacchieratissima.

Al centro del procedimento giudiziario tra lo sportivo e la conduttrice televisiva anche la questione dei tradimenti. Entrambi gli ex coniugi adesso sono felicemente fidanzati, ma chi ha tradito per prima? Secondo Francesco Totti è stata la moglie a infrangere la fedeltà matrimoniale e, in seguito, anche lui ha conosciuto il suo nuovo amore, Noemi Bocchi, con cui adesso convive a Roma. Ilary Blasi, invece, afferma di aver scoperto che l’ex calciatore gli sia stato spesso infedele e colloca la data d’inizio della relazione del suo ex marito con l’attuale compagna molto prima di quanto dichiarato da lui.

In Che Stupida, infatti, il libro dove la conduttrice svela la sua verità sul divorzio da Francesco Totti, la conduttrice televisiva racconta la prima volta in cui ha incrociato Noemi Bocchi.

Ilary Blasi, la sua versione sulla storia di Totti e Noemi

Ilary Blasi ha deciso di rivelare la sua versione sugli eventi che hanno portato al divorzio tra lei e Francesco Totti. La conduttrice televisiva, infatti, è stata prima protagonista di un documentario, pubblicato su Netflix intitolato Unica e, adesso, ha anche pubblicato un libro a riguardo. Si tratta di Che stupida dove Ilary Blasi ripercorre la sua storia d’amore con lo sportivo, soffermandosi anche sulla rottura finale. La conduttrice televisiva ha sempre dichiarato di aver subito delle infedeltà dal marito e di essere stata accusata, a sua volta, di aver frequentato il personal trainer Cristiano Iovino. La presentatrice ha sempre smentito la liaison, che, però, è stata recentemente confermata dallo stesso sportivo.

In Che stupida Ilary Blasi svela alcuni dettagli inediti sulla separazione dal marito. In particolare, la conduttrice televisiva ha raccontato la prima volta che crede di aver incrociato Noemi Bocchi: “Realizzai che quella ragazza l’avevo già vista a Poltu Quatu, in Sardegna, dove Francesco aveva partecipato a un torneo di padel dopo il nostro viaggio a Mosca. Lei non giocava, però era lì con i bambini”. La presentatrice tv si riferisce a un evento sportivo che ha avuto luogo nel luglio 2021, dove sarebbe stata già presente la nuova compagna del marito. Francesco Totti, invece, ha sempre raccontato di aver cominciato la sua relazione con Noemi Bocchi solo nel gennaio 2022, dopo aver scoperto il tradimento della consorte.

Ilary Blasi, Noemi Bocchi nella vita dell’ex marito dal gennaio 2021?

Un’altra circostanza, riportata in Che Stupida da Ilary Blasi, farebbe pensare a una relazione più lunga tra l’ex calciatore e l’attuale compagna di quanto da lui raccontato. Infatti la conduttrice televisiva ha svelato che: “Qualcuno aveva visto sul profilo Instagram di Noemi una story con tredici rose pubblicata il giorno di San Valentino del 2022. La didascalia recitava: ‘Tredici mesi di noi’. I primi like di lui, mi dissero più avanti, risalivano ad agosto dell’anno precedente”.

Secondo la versione della presentatrice televisiva, Noemi Bocchi avrebbe svelato con un post di avere una relazione con Francesco Totti già dal gennaio 2021, tredici mesi prima, appunto, del San Valentino 2022. Infatti il contenuto digitale, condiviso nel febbraio 2022, dove la ragazza avrebbe affermato di avere una relazione da più di un anno, collocherebbe l’inizio della loro relazione nel gennaio 2021, quando l’ex calciatore era ancora felicemente sposato con Ilary Blasi.