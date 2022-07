Ilary Blasi su Instagram, mozzafiato con l’abito a fiori. E “Totti è chiuso, non parla”

Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è inevitabilmente diventato l’argomento di punta di questa caldissima estate. Inevitabile sì, visto ciò che hanno sempre rappresentato: la coppia-tipo degli anni Duemila, il calciatore e la Letterina. Ma tutto sempre “lavando i panni sporchi in casa”, tenendosi ben alla larga dai beceri gossip che (spesso) hanno cercato di coinvolgerli in tradimenti, segretucci et similia. E anche nel contesto della triste separazione che li vede (stavolta sul serio) protagonisti, stanno mantenendo fede al silenzio, in particolare Totti che – comunicato ufficiale a parte – non si è espresso nel merito. Dal canto suo Ilary preferisce lasciar parlare le immagini.

Divorzio Totti-Blasi, Ilary seducente con l’abito a fiori

Da quando è stato ufficializzato il divorzio della coppia, Ilary Blasi ha lasciato che fossero le immagini su Instagram a parlare in sua vece. Lo ha fatto quando all’inizio ha condiviso lo scatto con i figli, non appena arrivati in vacanza in Tanzania, poi condividendo di volta in volta delle storie in riva al mare, tra un calice di vino bianco e un tramonto mozzafiato.

Un viaggio “tattico” a detta di molti, tra l’altro: un modo per fuggire dal clamore mediatico che si sarebbe scatenato, specialmente per preservare i figli che da tutto questo sono stati travolti di riflesso, come accade sempre in certi casi. Poi il ritorno a Sabaudia e qui, ancora, giorni di relax e spensieratezza. Giorni in cui la bella Ilary, visibilmente dimagrita e con uno sguardo che vale più di mille parole, sembra voler riprendere in mano la propria vita con forza e quel piglio che da sempre la contraddistingue.

Le ultime storie di Instagram ce la mostrano in un delizioso abito a fiori, molto boho-chic che ha abbinato a un paio di stivali alla texana. Un mix di romanticismo e seduzione: da una parte la leggerezza del tessuto, dall’altra lo spacco che lascia scoperte le toniche gambe. C’è chi non ha perso tempo, in questi giorni, per “criticare” la scelta di mostrarsi, come se fosse una colpa cercare di apparire al meglio o di darsi un tono, anziché restare in un angolo a battersi la mano sul petto in preda alla sofferenza.

Totti si chiude nel silenzio, parla l’amico

Tra le tante indiscrezioni che sono circolate nelle ultime ore, ce n’è una che riguarda l’ex marito di Ilary Blasi, Francesco Totti. I rumors lo vorrebbero vicino a una svolta, desideroso di parlare e di dire finalmente la sua in merito a tutto il putiferio che si è scatenato nelle ultime settimane.

Intanto, però, a parlare è stato ancora una volta l’amico Alex Nuccetelli che in un’intervista a FanPage ha sottolineato come il Capitano si sia chiuso in un rigido silenzio da quando tutto è iniziato, perfino con gli amici più cari. E ha confermato, tra le varie cose, che Totti sarebbe una furia per via delle ultime voci che lo coinvolgono insieme alla (presunta, ancora dobbiamo chiamarla così) nuova fiamma Noemi Bocchi: c’è chi ha osato dire che la figlia Isabel avrebbe frequentato la sua casa e i suoi figli.

Checché se ne dica, sono solo illazioni e non avremo mai alcuna certezza finché a parlare non saranno i diretti interessati. Amici, conoscenti e chiunque pretenda di avere informazioni in merito non è altro che un personaggio di contorno che non ci potrà mai restituire la verità dei fatti.